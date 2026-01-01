Була загроза життю: судили маму підлітка з Волині, який напився до критичного стану





Інцидент стався 8 березня близько 16-ї години, пишуть



Неповнолітнього юнака виявили біля річки Турія на вулиці Сагайдачного у стані сильного алкогольного сп’яніння. Оскільки була загроза життю та здоров’ю хлопця, його доправили в Ковельське МТМО.



На матір підлітка Інну С. склали протокол за те, що вона не здійснює нагляд за сином, не контролює вчинки та його дозвілля.



Врахувавши обставини справи та характер скоєного порушення, суддя визнав жінку винною в ухиленні від виконання батьківських обов’язків і призначив покарання у вигляді попередження.

У Ковелі судили маму підлітка, чий син напився до такого стану, що загрожував його життю.

