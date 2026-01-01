Була загроза життю: судили маму підлітка з Волині, який напився до критичного стану

Була загроза життю: судили маму підлітка з Волині, який напився до критичного стану
У Ковелі судили маму підлітка, чий син напився до такого стану, що загрожував його життю.

Інцидент стався 8 березня близько 16-ї години, пишуть Волинські новини.

Неповнолітнього юнака виявили біля річки Турія на вулиці Сагайдачного у стані сильного алкогольного сп’яніння. Оскільки була загроза життю та здоров’ю хлопця, його доправили в Ковельське МТМО.

На матір підлітка Інну С. склали протокол за те, що вона не здійснює нагляд за сином, не контролює вчинки та його дозвілля.

Врахувавши обставини справи та характер скоєного порушення, суддя визнав жінку винною в ухиленні від виконання батьківських обов’язків і призначив покарання у вигляді попередження.

Вибір редактора
Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
Понад 900 тисяч за 3,5 місяця: що задекларував керівник Волинської прокуратури
130м² за державний кошт: колишній заступник голови Волинської ОВА став власником квартири у Струмівці
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На війні загинув волинянин Сергій Марчук
Сьогодні, 09:45
Ситуація на фронті станом на ранок, 26 квітня
Сьогодні, 09:00
Була загроза життю: судили маму підлітка з Волині, який напився до критичного стану
Сьогодні, 08:20
Під час розкопок на Волині виявлені останки чотирьох осіб - Алфьоров
Сьогодні, 07:15
Коли сіяти огірки у відкритий ґрунт: народні прикмети, місячний календар
Сьогодні, 05:17
