Коли сіяти огірки у відкритий ґрунт: народні прикмети, місячний календар

Огірки за своєю природою є тропічними гостями, критичною межею для їхньої кореневої системи є позначка +8°C — якщо температура впаде нижче, коріння просто починає гинути. Навіть якщо рослина виживе, її пагони залишаються надзвичайно чутливими до температурних гойдалок. Саме ці стресові перепади часто стають причиною появи неприємної гіркоти в плодах або їхньої деформації, пише



Досвідчені агрономи застерігають від надто раннього посіву — якщо помістити насіння або розсаду в холодний ґрунт, сходи затримаються на довгі 10–14 днів. З іншого боку, запізнення також є небажаним, адже воно суттєво скорочує вегетаційний період у межах короткого українського літа.



Для вдалого посіву оігрків ґрунт на глибині 10 см має прогрітися до +14–16°C, а денна температура повітря повинна впевнено триматися в межах +18–25°C. У таких комфортних умовах бадилля стрімко тягнеться вгору, квіти не опадають від стресу, а соковиті зеленці наливаються вже через 35–45 днів.



Терміни посіву огірків у відкритий ґрунт за регіонами України: таблиця 2026



Єдиної дати для всієї країни просто не існує — терміни завжди підлаштовуються під особливості місцевого мікроклімату. Нижче наведено ключові орієнтири, сформовані на основі актуальних метеорологічних зведень та фахових порад агрономів на 2026 рік.



Південь (Одеса, Херсон, Запоріжжя)



25 квітня — 5 травня



+15–18°C



+20–25°C / +12–15°C



Центр (Київ, Черкаси, Полтава)



10–20 травня



+14–16°C



+18–22°C / +10–12°C



Північ та Захід (Львів, Чернігів)



25 травня — 5 червня



+13–15°C



+18–23°C / +10°C



Для того щоб зрозуміти, чи прийшов час для висадження, найкращим помічником стане спеціальний ґрунтовий термометр. Ввечері занурте прилад у землю на глибину 10 см, а зранку перевірте результат. Якщо позначка не дотягує до +14°C, краще відкласти роботу і ще трохи зачекати.



Якщо ж ви прагнете обігнати календар, є перевірений спосіб: накрийте майбутню грядку чорною плівкою за тиждень до садіння. Це дозволить прогріти землю на 2–3°C швидше, що дасть вам змогу висадити огірки на 5 днів раніше за загальноприйняті терміни.



Коли сіяти огірки у відкритий ґрунт: народні прикмети



Коли під рукою немає термометра для ґрунту, на допомогу приходить багатовікова мудрість поколінь. Природа сама підказує ідеальний момент для висадки огірків, адже рослини навколо реагують на тепло набагато точніше за будь-які прогнози.



Головним орієнтиром для українських господарів завжди була береза, якщо її листя вже розпустилося і за розміром нагадує невелику монету — старий «срібняк» — це вірна ознака того, що земля прогрілася достатньо глибоко.



Також варто звернути увагу на клен та кульбаби — їхнє масове цвітіння свідчить про встановлення стабільного тепла.



Ще декілька важливих природних підказок:



Коли верба вкривається пухнастими котиками, це сигнал до початку підготовчих робіт.



Висаджувати огірки найкраще тоді, коли черемха вже відцвіла, а з яблунь масово обсипаються пелюстки. Це означає, що період весняних заморозків, найімовірніше, залишився позаду.



У народному календарі особливе місце посідає 6 травня — день святого Юрія. Саме цей день здавна вважався офіційним стартом для масової посадки огірків у відкритий ґрунт.



Орієнтуючись на ці прикмети, ви мінімізуєте ризик того, що ваші посіви постраждають від неочікуваного нічного похолодання.



Коли садити оігрки у відкритий ґрунт 2026 року за місячним календарем



Місячний календар також вносить свої корективи, додаючи процесу певної впорядкованості. Найкраще сіяти огірки на зростальний Місяць, особливо коли він перебуває у родючих знаках Тельця або Рака.



У травні 2026 року найвдалішими для цього стануть 6–8, 20–22 та 27–28 числа. Проте останнє слово завжди залишається за погодою — не варто виходити на город під час дощу або коли пориви вітру перевищують 5 м/с.









