Під час розкопок на Волині виявлені останки чотирьох осіб - Алфьоров

Станом на 25 квітня під час проведення українсько-польських пошукових робіт на території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька на Волині виявлено останки чотирьох осіб.
Про це в коментарі кореспондентові Укрінформу повідомив голова Українського інституту національної пам’яті (УІНП) Олександр Алфьоров.

Як зазначив голова УІНП, з 20 квітня на території цих двох колишніх сіл тривають пошукові роботи, які проводить українсько-польська експедиція у складі фахівців ТзОВ «Спеціалізована установа «Волинські старожитності» й Інституту національної пам’яті Польщі. Водночас Український інститут національної пам’яті забезпечує нагляд над проведенням робіт, який здійснюють фахівці комунального підприємства Львівської облради з питань здійснення пошуку поховань учасників національно-визвольних змагань та жертв воєн, депортацій і політичних репресій «Доля».

«Масового братського поховання там не виявлено. Але, роботи продовжуються. Українська сторона всіляко її підтримує та забезпечує»,- повідомив Алфьоров.

За його словами, станом на 25 квітня експедиція виявила поховання, де простежується наявність чотирьох останків, зокрема два черепи, в різних частинах поховальної ями.

Голова УІНП повідомив, що пошукові роботи в Острівках та Волі Островецькій ще триватимуть на наступному тижні, наголошуючи, що українська сторона усіляко підтримуватиме їх проведення, а згодом – якщо буде звернення польської сторони на проведення ексгумаційних робіт – надасть його.

Він нагадав, що в Україні дозволи на пошукові роботи надає Міністерство культури України, а на ексгумаційні роботи, віднедавна - спецкомісія, яка діє при УІНП. Фінансування за наглядом як пошукових, так й ексгумаційних робіт здійснює українська сторона.

