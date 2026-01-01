На заході з Трампом озброєний чоловік відкрив вогонь

У ніч на 26 квітня президента США Дональда Трампа евакуювали після стрілянини у готелі Washington Hilton у Вашингтоні. Інцидент стався під час щорічної вечері кореспондентів Білого дому, на якому були присутні перша леді, віцепрезидент та члени американського уряду.Про це повідомила пресслужба Білого дому та американський лідер у Truth Social, - пише "Главред".Інцидент стався в розпал заходу, коли в залі перебувала вся політична еліта країни: перша леді, віцепрезидент, директор ФБР Каш Патель, очільниця розвідки Тулсі Габбард та інші члени кабінету. Загалом на події було близько 2500 осіб.Щойно пролунали постріли, агенти Секретної служби за лічені секунди вивели Трампа зі сцени та евакуювали з будівлі. Це був перший випадок, коли Дональд Трамп вирішив відвідати щорічний захід у Вашингтоні.За даними The Guardian, у залі почалася паніка — гості ховалися під столами. Озброєні гвинтівками силовики взяли приміщення під повний контроль."Ми подумали, що деякі тарілки з вечері впали, а потім ми всі з криками побігли під стіл", – сказав конгресмен від штату Меріленд Джеймі Раскін, який був на заході.Ведучий CNN Вольф Блітцер заявив, що перебував "за кілька футів" від стрільця."Перше, що спало мені на думку: чи він намагається мене застрелити? Я не думаю, що він намагався в мене стрелити, але я був дуже близько до нього, коли пролунали постріли, і він був дуже, дуже страшним. Але зараз зі мною все гаразд", - розповів він.Деякі учасники заходу розкритикували організацію безпеки, заявивши про відсутність належного контролю на вході."Не було металошукачів і нормальної перевірки", - заявила одна з присутніх.Інші гості та політичні коментатори назвали інцидент тривожним, особливо з огляду на те, що подія відбувалася у присутності президента, віцепрезидента та членів уряду.Дональда Трампа та першу леді евакуювали зі сцени одразу після перших пострілів. Президент не постраждав і залишив захід до 22:00. Згодом він заявив, що вечірку буде перенесено приблизно на 30 днів.Згідно з відео, яке з'явилося в мережі, агенти Секретної служби першим виводили не президента США, а віцепрезидента Джей Ді Венса. Лише потім вони повели Трампа, який по дорозі упав.Спочатку ЗМІ повідомляли про ліквідацію стрільця, проте пізніше Секретна служба підтвердила, що нападника затримано живим.За даними начальника поліції округу Колумбія Джеффрі Керолла, зловмисник атакував пост Секретної служби та кинувся до зали, де зібралися гості. Чоловік був озброєний дробовиком, пістолетом і кількома ножами. За попередніми даними, він діяв самостійно.Зловмисник встиг вистрілити в агента Секретної служби, проте правоохоронця врятував бронежилет. Сам нападник вогнепальних поранень не отримав, але був доставлений до лікарні для обстеження.Мер Вашингтона Мюріел Боузер повідомила, що підозрюваного доставили до місцевої лікарні, де його "оцінюють".Президент США Дональд Трамп заявив, що зал під час вечері кореспондентів Білого дому був належно захищений, а нападник не наближався безпосередньо до сцени."Я почув шум і подумав, що це падає піднос. Ми почули цей шум, і це був або піднос, або куля. Я сподівався, що це піднос", - зізнався Трамп.За його словами, озброєний чоловік із кількома видами зброї спробував прорватися до контрольно-пропускного пункту приблизно з відстані 45 метрів від основної зали. Саме там його зупинили агенти Секретної служби.Трамп назвав інцидент "дуже несподіваним" і зазначив, що хотів залишитися на заході, однак його евакуювали за протоколом безпеки. Він також розповів, що підготував промову, яку сам назвав "найбільш недоречною з усіх, що коли-небудь виголошував", і пообіцяв озвучити її пізніше."Я вивчав історію замахів - вони завжди йдуть за найвпливовішими людьми, як Авраам Лінкольн. За тими, хто нічого не робить, не йдуть. Ми зробили багато", - заявив Трамп у відповідь на запитання журналістів, чому на нього неодноразово здійснюються замахи.Президент також опублікував на своїй сторінці у соцмережі Truth Social фото затриманого та відео з камер спостереження з місця події.Чоловік, який відкрив стрілянину під час вечері кореспондентів Білого дому за участю Дональда Трампа, виявився 31-річним учителем із Каліфорнії Коулом Алленом. Про це повідомляє New York Post.За даними видання, cтрілець, який відкрив вогонь під час вечері кореспондентів Білого дому у Вашингтоні, ідентифікований як 31-річний Коул Аллен із Торранса, штат Каліфорнія. Президент США Дональд Трамп заявив, що нападник, ймовірно, діяв сам і назвав його "самотнім вовком-диваком", який "виглядав досить зловісно".Очевидці розповідають, що в одній із службових зон біля входу зберігалися речі для обслуговування заходу, зокрема барні візки, а охорона в цей момент була відсутня."Він був у тій кімнаті… дістав зброю з сумки чи подібного предмета", - розповіла волонтерка, яка стала свідком подій.Особа, яку затримали після стрілянини під час вечері кореспондентів Білого дому, за даними ЗМІ, була ідентифікована як викладач компанії C2 Education — центру репетиторства та підготовки до тестів. У соціальних мережах також зазначалося, що чоловік отримав відзнаку "вчитель місяця" у грудні 2024 року.