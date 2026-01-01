Відійшов у вічність сімейний лікар з Луцька Володимир Сорока

Відійшов у вічність лікар загальної практики-сімейний лікарПро це повідомили у Центрі первинної медичної допомоги.«Володимир Ігорович народився 10 жовтня 1971 року. У 1994 році закінчив Івано-Франківську державну медичну академію, після чого присвятив своє життя медицині та служінню людям.Протягом 16 років він працював сімейним лікарем, щодня допомагаючи пацієнтам, даруючи надію, підтримку та віру в одужання. Він був не лише висококваліфікованим фахівцем, а й людиною великого серця, щирої душі та безмежної відданості своїй справі.Його професіоналізм, людяність, чуйність і відповідальність назавжди залишаться у пам’яті колег, пацієнтів та всіх, хто мав честь його знати. Він був прикладом гідності, мудрості та самовідданості обраній професії.Світла пам’ять про Володимира Ігоровича назавжди житиме у наших серцях.Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Розділяємо ваш біль і сум», – йдеться у дописі.