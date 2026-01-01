Театральна студія Волинського драмтеатру виборола ІІ місце на фестивалі «Юні зірки Мельпомени»





Про це повідомили на сторінці Волинського академічного українського облмуздрамтеатру ім. Тараса Шевченка.



Відзнаку в номінації «Театральна вистава» отримав уривок із постановки «Княжичі». У театрі відзначають, що робота поєднала талант студійців і професійність викладачів.



«Це результат спільної праці, наполегливості й любові до театру. Рухаємося далі – ще впевненіше і натхненніше», — йдеться у повідомленні.



У театрі привітали учасників студії та їхніх наставників із високим результатом і новими творчими досягненнями.





Вихованці Театральної студії при Волинському академічному українському обласному музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка здобули ІІ місце на Всеукраїнському відкритому фестивалі-конкурсі дитячого та юнацького театрального мистецтва «Юні зірки Мельпомени» (Закарпаття).

