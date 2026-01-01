Театральна студія Волинського драмтеатру виборола ІІ місце на фестивалі «Юні зірки Мельпомени»

Театральна студія Волинського драмтеатру виборола ІІ місце на фестивалі «Юні зірки Мельпомени»
Вихованці Театральної студії при Волинському академічному українському обласному музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка здобули ІІ місце на Всеукраїнському відкритому фестивалі-конкурсі дитячого та юнацького театрального мистецтва «Юні зірки Мельпомени» (Закарпаття).

Про це повідомили на сторінці Волинського академічного українського облмуздрамтеатру ім. Тараса Шевченка.

Відзнаку в номінації «Театральна вистава» отримав уривок із постановки «Княжичі». У театрі відзначають, що робота поєднала талант студійців і професійність викладачів.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Травневий репертуар: що покажуть у Волинському драмтеатрі

«Це результат спільної праці, наполегливості й любові до театру. Рухаємося далі – ще впевненіше і натхненніше», — йдеться у повідомленні.

У театрі привітали учасників студії та їхніх наставників із високим результатом і новими творчими досягненнями.

Театральна студія Волинського драмтеатру виборола ІІ місце на фестивалі «Юні зірки Мельпомени»

Вибір редактора
Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
Понад 900 тисяч за 3,5 місяця: що задекларував керівник Волинської прокуратури
130м² за державний кошт: колишній заступник голови Волинської ОВА став власником квартири у Струмівці
Мільйони повз бюджет: які порушення з комунальною землею виявив аудит у Луцьку
Театральна студія Волинського драмтеатру виборола ІІ місце на фестивалі «Юні зірки Мельпомени»
До 1 травня потрібно подати декларацію про доходи: українцям нагадали про терміни
ВНУ імені Лесі Українки у топ-20, ЛНТУ — 41 місце: оприлюднили рейтинг uniRank 2026
Спроба підкупу на «Ягодині»: 2000 доларів за виїзд за кордон з чужим паспортом
