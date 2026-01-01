ВНУ імені Лесі Українки у топ-20, ЛНТУ — 41 місце: оприлюднили рейтинг uniRank 2026

Волинський національний університет імені Лесі Українки увійшов до числа найкращих закладів вищої освіти України за підсумками рейтингу uniRank 2026. Заклад посів 16-те місце, покращивши результат у порівнянні з попереднім роком, коли був 19-м.

Про це повідомила голова наглядової ради університету, народний депутат Ірина Констанкевич.

«16-та сходинка в національному рейтингу – це показник високої довіри абітурієнтів та результат системної роботи всієї академічної спільноти», — зазначила Ірина Констанкевич.

Загалом до рейтингу увійшли 189 українських закладів вищої освіти, які відповідають критеріям міжнародної платформи uniRank.

Особливість цього рейтингу полягає в тому, що він не є академічним і не базується на внутрішній звітності університетів. Оцінювання здійснюється на основі незалежних вебметрик із зовнішніх джерел, що відображає цифрову присутність, популярність і вплив закладу в інтернет-просторі.

За цими ж даними, Луцький національний технічний університет посів 41-ше місце серед українських закладів вищої освіти.

