ВНУ імені Лесі Українки у топ-20, ЛНТУ — 41 місце: оприлюднили рейтинг uniRank 2026
Сьогодні, 12:07
Волинський національний університет імені Лесі Українки увійшов до числа найкращих закладів вищої освіти України за підсумками рейтингу uniRank 2026. Заклад посів 16-те місце, покращивши результат у порівнянні з попереднім роком, коли був 19-м.
Про це повідомила голова наглядової ради університету, народний депутат Ірина Констанкевич.
«16-та сходинка в національному рейтингу – це показник високої довіри абітурієнтів та результат системної роботи всієї академічної спільноти», — зазначила Ірина Констанкевич.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Ректори двох найбільших вищих навчальних закладів Волині за 2025 рік задекларували мільйонні зарплати
Загалом до рейтингу увійшли 189 українських закладів вищої освіти, які відповідають критеріям міжнародної платформи uniRank.
Особливість цього рейтингу полягає в тому, що він не є академічним і не базується на внутрішній звітності університетів. Оцінювання здійснюється на основі незалежних вебметрик із зовнішніх джерел, що відображає цифрову присутність, популярність і вплив закладу в інтернет-просторі.
За цими ж даними, Луцький національний технічний університет посів 41-ше місце серед українських закладів вищої освіти.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомила голова наглядової ради університету, народний депутат Ірина Констанкевич.
«16-та сходинка в національному рейтингу – це показник високої довіри абітурієнтів та результат системної роботи всієї академічної спільноти», — зазначила Ірина Констанкевич.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Ректори двох найбільших вищих навчальних закладів Волині за 2025 рік задекларували мільйонні зарплати
Загалом до рейтингу увійшли 189 українських закладів вищої освіти, які відповідають критеріям міжнародної платформи uniRank.
Особливість цього рейтингу полягає в тому, що він не є академічним і не базується на внутрішній звітності університетів. Оцінювання здійснюється на основі незалежних вебметрик із зовнішніх джерел, що відображає цифрову присутність, популярність і вплив закладу в інтернет-просторі.
За цими ж даними, Луцький національний технічний університет посів 41-ше місце серед українських закладів вищої освіти.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Театральна студія Волинського драмтеатру виборола ІІ місце на фестивалі «Юні зірки Мельпомени»
Сьогодні, 12:40
ВНУ імені Лесі Українки у топ-20, ЛНТУ — 41 місце: оприлюднили рейтинг uniRank 2026
Сьогодні, 12:07
На Волині заплановані тривалі відключення: кілька сіл залишаться без світла на чотири дні
Сьогодні, 11:40