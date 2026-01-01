На Волині заплановані тривалі відключення: кілька сіл залишаться без світла на чотири дні
Сьогодні, 11:40
У населених пунктах Зимнівської та Боратинської громади на Волині запровадять тимчасові перерви в електропостачанні.
Про це повідомили на сторінках Зимнівської та Боратинської громад.
Знеструмлення пов’язані з проведенням робіт для підвищення надійності електромереж.
Графік відключень:
27 квітня (10:00–17:00):
Селець
Бегета (Нова)
28 квітня (10:00–17:00):
Селець
29 квітня (09:00–17:00):
Хобултова (вул. Сонячна)
Яковичі (вул. Сільська, П’ятихатка)
30 квітня (09:00–17:00):
Микуличі (вул. Центральна)
У громаді просять жителів із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, адже роботи спрямовані на покращення якості та стабільності електропостачання.
Також у зв'язку з плановими перервами в електропостачанні у Рованцях два дні не буде світла.
Про це повідомили в телеграмі Боратинської громади.
28 та 29 квітня у селі Рованці буде припинено електропостачання.
28 квітня з 10:00 до 17:00:
Рованці (вул. Заповідна, Кільцева);
28 квітня з 10:00 до 16:00:
Рованці (вул. Гостинна);
29 квітня з 10:00 до 16:00:
Рованці (вул. Жасмінова, Новоукраїнська, Кутова).
