На Волині заплановані тривалі відключення: кілька сіл залишаться без світла на чотири дні
У населених пунктах Зимнівської та Боратинської громади на Волині запровадять тимчасові перерви в електропостачанні.

Про це повідомили на сторінках Зимнівської та Боратинської громад.

Знеструмлення пов’язані з проведенням робіт для підвищення надійності електромереж.

Графік відключень:

27 квітня (10:00–17:00):

Селець
Бегета (Нова)

28 квітня (10:00–17:00):

Селець

29 квітня (09:00–17:00):

Хобултова (вул. Сонячна)
Яковичі (вул. Сільська, П’ятихатка)

30 квітня (09:00–17:00):

Микуличі (вул. Центральна)

У громаді просять жителів із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, адже роботи спрямовані на покращення якості та стабільності електропостачання.

Також у зв'язку з плановими перервами в електропостачанні у Рованцях два дні не буде світла.

Про це повідомили в телеграмі Боратинської громади.

28 та 29 квітня у селі Рованці буде припинено електропостачання.

28 квітня з 10:00 до 17:00:

Рованці (вул. Заповідна, Кільцева);

28 квітня з 10:00 до 16:00:

Рованці (вул. Гостинна);

29 квітня з 10:00 до 16:00:

Рованці (вул. Жасмінова, Новоукраїнська, Кутова).

