На Волині заплановані тривалі відключення: кілька сіл залишаться без світла на чотири дні

У населених пунктах Зимнівської та Боратинської громади на Волині запровадять тимчасові перерви в електропостачанні.Про це повідомили на сторінках Зимнівської та Боратинської громад.Знеструмлення пов’язані з проведенням робіт для підвищення надійності електромереж.СелецьБегета (Нова)СелецьХобултова (вул. Сонячна)Яковичі (вул. Сільська, П’ятихатка)Микуличі (вул. Центральна)У громаді просять жителів із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, адже роботи спрямовані на покращення якості та стабільності електропостачання.Також у зв'язку з плановими перервами в електропостачанні у Рованцях два дні не буде світла.Про це повідомили в телеграмі Боратинської громади.28 та 29 квітня у селі Рованці буде припинено електропостачання.Рованці (вул. Заповідна, Кільцева);Рованці (вул. Гостинна);Рованці (вул. Жасмінова, Новоукраїнська, Кутова).