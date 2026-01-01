Повалені дерева та пошкодження будівель: наслідки негоди на Волині ліквідовували рятувальники. ФОТО
Сьогодні, 11:05
Підрозділи ДСНС Волині минулої доби 8 разів залучались до ліквідації наслідків несприятливих погодних умов.
Про це повідомляють на сторінці Головного управління ДСНС України у Волинській області.
Зокрема, рятувальники працювали над розкряжуванням повалених дерев у Луцькому та Ковельському районах. Одне з дерев упало на автомобіль у Луцьку.
Також фахівці ДСНС 4 рази виїжджали для демонтажу небезпечних елементів із будівель у Луцьку, Горохові та на території району.
А у Луцьку рятувальники зняли пошкоджений вітром елемент огороджувальної конструкції балкону на 7-у поверсі багатоповерхівки, що на проспекті Відродження.
Нагадаємо, Україну накриє небезпечна погода до кінця квітня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині заплановані тривалі відключення: кілька сіл залишаться без світла на чотири дні
Сьогодні, 11:40
Повалені дерева та пошкодження будівель: наслідки негоди на Волині ліквідовували рятувальники. ФОТО
Сьогодні, 11:05
Під час розкопок на Волині виявлені останки чотирьох осіб
Сьогодні, 10:35
Здорове харчування для зайнятих людей: як швидко готувати корисні сніданки та смузі вдома
Сьогодні, 10:15