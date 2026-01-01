Повалені дерева та пошкодження будівель: наслідки негоди на Волині ліквідовували рятувальники. ФОТО





Про це повідомляють на сторінці Головного управління ДСНС України у Волинській області.



Зокрема, рятувальники працювали над розкряжуванням повалених дерев у Луцькому та Ковельському районах. Одне з дерев упало на автомобіль у Луцьку.



Також фахівці ДСНС 4 рази виїжджали для демонтажу небезпечних елементів із будівель у Луцьку, Горохові та на території району.



А у Луцьку рятувальники зняли пошкоджений вітром елемент огороджувальної конструкції балкону на 7-у поверсі багатоповерхівки, що на проспекті Відродження.





