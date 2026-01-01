Повалені дерева та пошкодження будівель: наслідки негоди на Волині ліквідовували рятувальники. ФОТО

Повалені дерева та пошкодження будівель: наслідки негоди на Волині ліквідовували рятувальники. ФОТО
Підрозділи ДСНС Волині минулої доби 8 разів залучались до ліквідації наслідків несприятливих погодних умов.

Про це повідомляють на сторінці Головного управління ДСНС України у Волинській області.

Зокрема, рятувальники працювали над розкряжуванням повалених дерев у Луцькому та Ковельському районах. Одне з дерев упало на автомобіль у Луцьку.

Також фахівці ДСНС 4 рази виїжджали для демонтажу небезпечних елементів із будівель у Луцьку, Горохові та на території району.

А у Луцьку рятувальники зняли пошкоджений вітром елемент огороджувальної конструкції балкону на 7-у поверсі багатоповерхівки, що на проспекті Відродження.

Повалені дерева та пошкодження будівель: наслідки негоди на Волині ліквідовували рятувальники. ФОТО

Нагадаємо, Україну накриє небезпечна погода до кінця квітня.


Вибір редактора
Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
Понад 900 тисяч за 3,5 місяця: що задекларував керівник Волинської прокуратури
130м² за державний кошт: колишній заступник голови Волинської ОВА став власником квартири у Струмівці
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині заплановані тривалі відключення: кілька сіл залишаться без світла на чотири дні
Сьогодні, 11:40
Вейпи, кальяни і сигарети під забороною: у Раді зареєстрували новий законопроєкт
Сьогодні, 11:20
Повалені дерева та пошкодження будівель: наслідки негоди на Волині ліквідовували рятувальники. ФОТО
Сьогодні, 11:05
Під час розкопок на Волині виявлені останки чотирьох осіб
Сьогодні, 10:35
Здорове харчування для зайнятих людей: як швидко готувати корисні сніданки та смузі вдома
Сьогодні, 10:15
