Штормовий вітер і заморозки: Україну накриє небезпечна погода до кінця квітня

У понеділок 27 квітня в Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с, а також нічні заморозки. Нестабільна погода по всій території країни протримається до кінця місяця.

Зокрема у північних, східних, та центральних областях очікуються сильні пориви вітру та місцями сніг із заморозками.

Укргідрометцентр опублікував попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища: "27 квітня в Україні, крім західних областей, пориви вітру 15-20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий.

Вночі 27 та 28 квітня в повітрі заморозки 0-3°. II рівень небезпечності, помаранчевий.

На півдні, 27 квітня і на південному сході країни на поверхні ґрунту заморозки 0-5°. I рівень небезпечності, жовтий".

Нагадаємо, через сильний вітер без електроенергії на Волині залишилися 300 населених пунктів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: погода, заморозки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
Понад 900 тисяч за 3,5 місяця: що задекларував керівник Волинської прокуратури
130м² за державний кошт: колишній заступник голови Волинської ОВА став власником квартири у Струмівці
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Здорове харчування для зайнятих людей: як швидко готувати корисні сніданки та смузі вдома
Сьогодні, 10:15
Іран пропонує мир США: припинення війни в обмін на відкладення ядерних переговорів
Сьогодні, 10:06
Штормовий вітер і заморозки: Україну накриє небезпечна погода до кінця квітня
Сьогодні, 09:40
У Луцьку Tesla врізалась у маршрутку на пішохідному переході. ВІДЕО
Сьогодні, 09:20
РФ масовано вдарила по Одесі: є влучання в будинок
Сьогодні, 09:00
Медіа
відео
1/8