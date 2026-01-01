Штормовий вітер і заморозки: Україну накриє небезпечна погода до кінця квітня
Сьогодні, 09:40
У понеділок 27 квітня в Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с, а також нічні заморозки. Нестабільна погода по всій території країни протримається до кінця місяця.
Зокрема у північних, східних, та центральних областях очікуються сильні пориви вітру та місцями сніг із заморозками.
Укргідрометцентр опублікував попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища: "27 квітня в Україні, крім західних областей, пориви вітру 15-20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий.
Вночі 27 та 28 квітня в повітрі заморозки 0-3°. II рівень небезпечності, помаранчевий.
На півдні, 27 квітня і на південному сході країни на поверхні ґрунту заморозки 0-5°. I рівень небезпечності, жовтий".
Нагадаємо, через сильний вітер без електроенергії на Волині залишилися 300 населених пунктів.
