РФ масовано вдарила по Одесі: є влучання в будинок

У ніч на 27 квітня російська армія масовано атакувала Одесу дронами. Внаслідок ударів пошкоджені будинки, готель та автівки, щонайменше тринадцять постраждалих.

Про це повыдомив голова Одеської МВА Сергій Лисак та начальник ОВА Олег Кіпер.

"Ворог масовано атакував Одесу ударними дронами. Маємо влучання у житлову забудову та цивільні об'єкти в різних частинах міста. За попередньою інформацією, постраждало 13 людей", - написав Лисак.

Він додав, що окрім житлових будинків також пошкоджена будівля готелю та автівки поруч.

Усі відповідні служби та медики працюють на місцях влучань. Розгортаються оперативні штаби. Зазначається, що наразі надається допомога постраждалим та відбувається ліквідація наслідків атаки.

Дані щодо наслідків атаки уточнюються, додав голова ОВА Олег Кіпер.

Вранці Лисак додав, що серед постраждалих 2 дітей.

Найбільше пошкоджень зафіксували у Приморському районі. Там постраждали житлові будинки, готель та об'єкти в центрі міста і отримали поранення більшість постраждалих, включаючи дітей.

"Також під ударом опинилися Хаджибейський та Київський райони. Там ворог поцілив у житлові багатоповерхівки, приватну забудову та транспортні засоби", – розповів Лисак, додавши, що на місцях атак усю ніч працювали понад 250 співробітників служб та комунальників.

