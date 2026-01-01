У Луцьку Tesla врізалась у маршрутку на пішохідному переході. ВІДЕО

У Луцьку на перехресті вулиць Ковельська – Данила Галицького сталася дорожньо-транспортна пригода. Інцидент трапився ще 19 квітня о 19:12.

Про це повідомили на сторінці Департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.

Як зафіксував диспетчер відділу «Центр безпеки міста Луцьк», водій автомобіля «Tesla» не дотримався безпечної дистанції та в’їхав у маршрутний транспортний засіб «ISUZU». У цей момент маршрутка зупинилася перед пішохідним переходом, щоб пропустити пішоходів.

Унаслідок ДТП транспортні засоби зазнали незначних механічних пошкоджень.

Учасники аварії врегулювали ситуацію на місці без виклику поліції.

У муніципальній варті закликають водіїв бути уважними за кермом, дотримуватися дистанції та враховувати дорожню обстановку, аби уникати подібних ситуацій.


