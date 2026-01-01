У Луцьку Tesla врізалась у маршрутку на пішохідному переході. ВІДЕО





Про це повідомили на сторінці Департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.



Як зафіксував диспетчер відділу «Центр безпеки міста Луцьк», водій автомобіля «Tesla» не дотримався безпечної дистанції та в’їхав у маршрутний транспортний засіб «ISUZU». У цей момент маршрутка зупинилася перед пішохідним переходом, щоб пропустити пішоходів.



Унаслідок ДТП транспортні засоби зазнали незначних механічних пошкоджень.



Учасники аварії врегулювали ситуацію на місці без виклику поліції.



У муніципальній варті закликають водіїв бути уважними за кермом, дотримуватися дистанції та враховувати дорожню обстановку, аби уникати подібних ситуацій.





У Луцьку на перехресті вулиць Ковельська – Данила Галицького сталася дорожньо-транспортна пригода. Інцидент трапився ще 19 квітня о 19:12.

