Волинянина судили за крадіжку з банку та оформлення кредитів на знайомого





Про це відомо з вироку Горохівського районного суду від 21 квітня, пише



Суд встановив, що у березні 2025 року місцевий житель заволодів мобільним телефоном знайомого та отримав доступ до його застосунку «Приват24». Після цього він змінив фінансовий номер і переказав гроші з рахунків потерпілого на власні. Загальна сума збитків склала 65 916 гривень.



Крім того, у квітні–травні 2025 року чоловік, використовуючи персональні дані іншої особи, оформив онлайн-кредити через різні фінансові сервіси та банки, зокрема «Monobank», «izibank» та інші кредитні платформи. Отримані кошти він переводив на підконтрольні рахунки та витрачав особисто. Загальні збитки за цією частиною справи перевищили 24 тисячі гривень, а також були додатково оформлені кредити на інші суми.



Обвинувачений повністю визнав провину, підтвердив усі операції з переказами та оформленням кредитів і заявив про щире каяття та готовність відшкодувати шкоду.



Потерпілі у справі підтвердили обставини злочинів і просили не призначати реальне позбавлення волі. Прокурор наполягав на покаранні у вигляді 5 років ув’язнення з випробуванням.



Суд визнав чоловіка винним за двома статтями: ч. 4 ст. 185 КК України — крадіжка в умовах воєнного стану та ч. 4 ст. 190 КК України — шахрайство з використанням електронних засобів. За злочини йому присудили: 5 років позбавлення волі за крадіжку, 4 роки позбавлення волі за шахрайство.



За сукупністю злочинів остаточне покарання — 5 років позбавлення волі.



Водночас суд застосував іспитовий строк тривалістю 3 роки та звільнив засудженого від відбування покарання за умови виконання обов’язків і відсутності нових злочинів. Також суд задовольнив цивільний позов потерпілого та стягнув 65 916 гривень матеріальної шкоди.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

