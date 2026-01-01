Іран пропонує мир США: припинення війни в обмін на відкладення ядерних переговорів

Іран висунув США нову мирну пропозицію, яка передбачає відкриття Ормузької протоки, продовження припинення вогню, або і остаточне припинення війни, але при цьому перенесення ядерних переговорів на пізніший час.

За даними джерел видання Axios, на вихідних глава МЗС Ірану Аббас Арагчі дав зрозуміти посередникам з Пакистану, Єгипту, Туреччини та Катару, що серед іранського керівництва немає консенсусу щодо того, як реагувати на останні вимоги США щодо призупинення Іраном збагачення урану щонайменше на 10 років і вивезення збагаченого урану з країни.

Іран через пакистанських посередників передав США нову пропозицію, яка передбачає спершу вирішення кризи навколо Ормузької протоки та американської блокади. У рамках цієї пропозиції перемир'я могли б продовжити на тривалий період або і взагалі домовитися про остаточне припинення війни.

Іран пропонує, щоб переговори щодо ядерної програми розпочалися на пізнішому етапі – після відкриття Ормузької протоки, зняття блокади і нової домовленості про припинення вогню.

За даними видання, Білий дім уже отримав пропозицію, але поки не зрозуміло, чи готові США її розглянути.

"Це делікатні дипломатичні переговори, і США не будуть вести переговори через пресу. Як сказав президент, у США є козирі, і вони укладуть угоду лише за умови, що інтереси американського народу будуть на першому місці, і ніколи не дозволять Ірану мати ядерну зброю", – сказала речниця Білого дому Олівія Уельс.

За словами трьох американських посадовців, 27 квітня президент США Дональд Трамп має провести засідання в Ситуаційній кімнаті щодо Ірану зі своєю командою з питань нацбезпеки та зовнішньої політики.

Видання зазначає, що зняття блокади та припинення війни позбавило б президента Трампа важелів впливу в будь-яких майбутніх переговорах щодо ліквідації іранських запасів збагаченого урану та переконання Тегерана призупинити збагачення. Президент США саме це називав своїми основними цілями.

