Під час розкопок на Волині виявлені останки чотирьох осіб
Сьогодні, 10:35
Під час проведення українсько-польських пошукових робіт на території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька на Волині виявлено останки чотирьох осіб.
Про це повідомив голова Українського інституту національної пам’яті (УІНП) Олександр Алфьоров.
Як зазначив голова УІНП, з 20 квітня на території цих двох колишніх сіл тривають пошукові роботи, які проводить українсько-польська експедиція у складі фахівців ТзОВ «Спеціалізована установа «Волинські старожитності» й Інституту національної пам’яті Польщі.
Водночас Український інститут національної пам’яті забезпечує нагляд над проведенням робіт, який здійснюють фахівці комунального підприємства Львівської облради з питань здійснення пошуку поховань учасників національно-визвольних змагань та жертв воєн, депортацій і політичних репресій «Доля».
«На сьогодні масового братського поховання там не виявлено. Але, роботи продовжуються. Українська сторона всіляко її підтримує та забезпечує»,- повідомив Алфьоров.
За його словами, станом на сьогодні експедиція виявила поховання, де простежується наявність чотирьох останків, зокрема два черепи, в різних частинах поховальної ями.
Голова УІНП повідомив, що пошукові роботи в Острівках та Волі Островецькій ще триватимуть на наступному тижні, наголошуючи, що українська сторона усіляко підтримуватиме їх проведення, а згодом – якщо буде звернення польської сторони на проведення ексгумаційних робіт – надасть його.
Він нагадав, що в Україні дозволи на пошукові роботи надає Міністерство культури України, а на ексгумаційні роботи, віднедавна - спецкомісія, яка діє при УІНП. Фінансування за наглядом як пошукових, так й ексгумаційних робіт здійснює українська сторона.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
