Спроба підкупу на «Ягодині»: 2000 доларів за виїзд за кордон з чужим паспортом

На пункті пропуску «Ягодин» прикордонники викрили спробу незаконного перетину державного кордону з використанням підкупу.Про це повідомляє Держприкордонслужба України.За даними відомства, оперативники відділу внутрішньої та власної безпеки по 6 прикордонному загону затримали 58-річного уродженця Луцька.Чоловік запропонував прикордоннику 2000 доларів США неправомірної вигоди, щоб той посприяв його виїзду за кордон за паспортом громадянина Польщі.Раніше волинянин уже намагався перетнути державний кордон за цим документом, однак отримав відмову, оскільки прикордонники встановили його українське громадянство. Цього разу він знову спробував «вирішити питання» через хабар.Про пропозицію інспектор одразу повідомив відповідні служби, після чого чоловіка затримали під час передачі коштів.Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 ККУ (пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту строком на 60 діб.Операцію проводили спільно співробітники міграційної поліції, слідчі Нацполіції та прокуратура у сфері оборони Західного регіону.