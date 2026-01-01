До 1 травня потрібно подати декларацію про доходи: українцям нагадали про терміни

В Україні завершується щорічна кампанія декларування доходів громадян, одержаних у 2025 році. Платники податку на доходи фізичних осіб, у тому числі самозайняті особи, мають подати податкову декларацію про майновий стан і доходи за звітний рік до 1 травня.

Такий термін визначено Податковим кодексом України, відповідно до якого декларація подається за базовий звітний період, що дорівнює календарному року. Винятки передбачені окремими нормами законодавства.

Водночас громадяни, які мають право на податкову знижку, можуть подати декларацію пізніше — до 31 грудня року, що настає за звітним. У декларації необхідно зазначити підстави для її нарахування та відповідні суми витрат.

Податківці нагадують, що після подання декларації фізичні особи зобов’язані самостійно сплатити визначені податкові зобов’язання до 1 серпня.

Фахівці закликають не зволікати з поданням декларації та завчасно виконати свій податковий обов’язок, аби уникнути штрафних санкцій і сприяти наповненню бюджетів громад.

