Мільйони повз бюджет: які порушення з комунальною землею виявив аудит у Луцьку





Про це йдеться у Звіті ДАСУ про про результати державного фінансового аудиту бюджету Луцької міської територіальної громади за період з 01.01.2020 по 30.09.2025, який є у розпорядженні редакції «



Нагадаємо, в Луцькій міській раді тривав аудит бюджету за період за період з 1 січня 2020 до 30 вересня 2025 р. Аудитори



Аудитори прямо зазначають, що на території громади «відсутній єдиний підхід при запровадженні ставок орендної плати за земельні ділянки», а це призвело до того, що «бюджетом недоотримано доходи щонайменше у сумі 38 115,8 тис. грн».



Ще одна проблема - неоформлені земельні ділянки під об’єктами нерухомості. У звіті вказано, що протягом 2020–2024 років та січня–вересня 2025-го у користуванні фізичних та юридичних осіб перебували 107 земельних ділянок загальною площею 14,2111 га без правовстановлюючих документів. Через це бюджет, за оцінкою аудиторів, недоотримав щонайменше 6 044,5 тис. грн.



Показовий приклад - ТОВ «Експо-М». Аудитори встановили, що підприємство з 2016 року фактично користувалося землею на вул. Карбишева, 2 без оформлених прав. У звіті зазначено, що через це бюджет громади у 2020–2024 роках недоотримав 3 643,4 тис. грн.



Ще один приклад: ТОВ «Кінно-спортивний клуб «Західна зірка». Підприємство орендує ділянку площею 0,3996 га, але фактично використовує ще одну комунальну ділянку площею 4,3892 га, де розміщені об’єкти, пов’язані з кінно-спортивною діяльністю. Через це «бюджетом щорічно втрачаються доходи щонайменше у сумі 1 178,00 тис. гривень».



Є порушення й в управлінні земельними ділянками водного фонду. Аудитори встановили, що у договорах оренди часто не передбачали оплату за водний об’єкт або не оновлювали умови після змін законодавства. Через це, за висновком аудиту, громада за досліджуваний період недоотримала щонайменше 192,918 тис. грн.



Окремо у звіті йдеться про застарілу нормативну грошову оцінку землі. Аудитори зазначають, що через «відсутність актуальної інформації щодо нормативної грошової оцінки землі» бюджет міг недоотримати ще 254,72 тис. грн лише у 2025 році.



У висновку аудитори констатують: через недостатній контроль, неоформлені ділянки, різні підходи до орендної плати та несвоєчасне оновлення документів бюджет Луцької громади недоотримував значні доходи від землі.

