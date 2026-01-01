Пільгове розмитнення авто 2026: хто зможе скористатися новими правилами

Обмеження на перепродаж та розмитнення люксових авто

З початку повномасштабного вторгнення порядок ввезення автомобілів в Україну зазнав декілька етапів змін. У період з квітня до липня 2022 року діяло так зване нульове розмитнення, яке дозволяло громадянам ввозити транспортні засоби без сплати митних платежів. Водночас значна кількість військовослужбовців, які на той момент перебували безпосередньо на фронті, фактично не мала можливості скористатися цією пільгою.Після скасування пільгового режиму в червні 2022 року відповідно до Закону № 2325-IX основним механізмом безмитного ввезення автомобілів для потреб оборони залишилося їх постачання через волонтерські організації у статусі гуманітарної допомоги.Однак за оцінками експертів, щомісячна потреба Сил оборони у транспортних засобах перевищує 3000 одиниць. Забезпечити такий обсяг виключно за рахунок волонтерських поставок фактично неможливо без чіткого законодавчого врегулювання механізму персонального імпорту автомобілів для військовослужбовців.Депутати пропонують надати військовослужбовцям право на персональне безмитне ввезення автомобілів. Відповідні законопроєкти №15194 та №15195 вже зареєстровані у Верховній Раді і спрямовані на відновлення соціальної справедливості щодо військовослужбовців, які беруть безпосередню участь у захисті держави.Очікується, що реалізація цих ініціатив сприятиме підвищенню мобільності військових підрозділів, а також допоможе усунути наявні проблеми. Оскільки значна частина автомобілів для фронту ввозиться через волонтерські механізми гуманітарної допомоги, це нерідко створює ризики притягнення до кримінальної відповідальності за статтею 201-2 КК України (незаконне використання гуманітарної допомоги).Законопроєкти №15194 та №15195 визначають чітке коло осіб, які матимуть право на безмитне ввезення транспортних засобів. Йдеться про фізичних осіб — діючих військовослужбовців України.Зокрема, право на пільгу отримають:Передбачається, що скористатися пільгою можна буде як особисто, так і через офіційно уповноважених осіб, які діятимуть від імені військовослужбовця під час митного оформлення.Законопроєкти передбачають внесення змін до Митного та Податкового кодексів України. У разі їх ухвалення військовослужбовці отримають повне звільнення від основних митних платежів, а саме від:Без сплати митних платежів пропонується дозволити ввезення таких транспортних засобів, як легкові автомобілі та кузови до них, вантажні авто, мотоцикли, причепи та напівпричепи.Щоб уникнути використання пільги для комерційного імпорту транспортних засобів, законопроєкти передбачають і деякі обмеження. Передусім встановлюється кількісне обмеження — один транспортний засіб на одного військовослужбовця.Також передбачена заборона відчуження автомобіля. Транспортний засіб, ввезений на пільгових умовах, не може бути проданий, переданий у користування чи розпорядження третім особам, у тому числі за довіреністю, протягом трьох років з моменту його державної реєстрації.Законопроєкти передбачають, що пільга на безмитне ввезення транспортних засобів не поширюватиметься на автомобілі, які підлягають оподаткуванню транспортним податком відповідно до розділу XII Податкового кодексу України.Йдеться про так звані автомобілі класу «люкс», які одночасно відповідають двом критеріям: вік автомобіля — до п’яти років включно з року випуску, та середньоринкова вартість, що перевищує 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного податкового року.Саме такі транспортні засоби включаються до спеціального переліку автомобілів, що підлягають оподаткуванню транспортним податком, який щороку до 1 лютого оприлюднює Міністерство економіки України. Як правило, до цього переліку потрапляють преміальні моделі відомих брендів, зокрема Porsche, Mercedes-Benz, BMW, Land Rover, Tesla та Lexus.Тобто, якщо ввозити вживане авто старше 5 років або нове авто, вартість якого нижча за 3 млн грн, воно звільняється від мита. Якщо це новий люксовий автомобіль з переліку Мінекономіки — мито доведеться сплачувати у повному обсязі.Крім того, встановлюється географічне обмеження. Ввезення транспортних засобів із держави-агресора, держави-окупанта або з тимчасово окупованих територій України забороняється.Наразі автомобілі для потреб військових переважно ввозяться як гуманітарна допомога. У такому випадку транспорт оформлюється на військову частину або державу. Хоча такі авто звільняються від податків, їх використання пов’язане з правовими обмеженнями та ризиками притягнення до відповідальності у разі нецільового застосування. Інший чинний варіант — стандартне розмитнення, яке передбачає повну сплату ввізного мита, акцизу та ПДВ, що суттєво збільшує вартість автомобіля.Законопроєкти № 15194 та № 15195 пропонують альтернативну модель — персональне безмитне ввезення авто військовослужбовцем. У такому разі транспорт переходить у приватну власність, але із забороною його відчуження протягом трьох років.