Поліція Волині поповнилася молодими офіцерами: відбувся розподіл випускників закладів МВС. ФОТО

У Головному управлінні Національної поліції у Волинській області відбувся розподіл випускників закладів вищої освіти системи МВС України, які здобули освітній ступінь бакалавра за спеціальностями «Право», «Правоохоронна діяльність» та «Інформаційні системи та технології».

Про це повідомляють на сайті ГУНП у Волинській області.

Молоді офіцери – випускники Національної академії внутрішніх справ, Львівського державного університету внутрішніх справ, Одеського державного університету внутрішніх справ, Донецького державного університету внутрішніх справ та Харківського національного університету внутрішніх справ – розпочнуть службу на посадах у підрозділах слідства, дізнання, карного розшуку, превентивної діяльності та інформаційно-аналітичної підтримки територіальних підрозділів поліції області.

З новопризначеними поліцейськими зустрілися заступник начальника ГУНП у Волинській області Віталій Ковальчук, керівники профільних підрозділів та Луцького районного управління поліції.

Під час зустрічі говорили не лише про службу, а й про відповідальність, яка стоїть за професією поліцейського.

«Робота у поліції непроста – вона щодня ставить нові виклики. Важливо вже з перших днів показати себе відповідальними, дисциплінованими та чесними. Не бійтеся вчитися, ставити запитання і брати на себе відповідальність. Головне – завжди діяти в межах закону та залишатися людьми», – наголосив Віталій Ковальчук.

Керівництво побажало молодим поліцейським витримки, професійного зростання та гідно нести службу на користь громад.


