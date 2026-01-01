У місцевих адміністраціях з’явиться нова посада з питань оборони: як змінюють систему нацспротиву

Україна продовжує формувати інфраструктуру нацспротиву навіть в умовах повномасштабної російської агресії. Так, завдяки нещодавнім законодавчим змінам в місцевих адміністраціях запроваджується посада заступника голови з питань оборони.Про це повідомляють на сайті міністерства оборони України.«Ці посади обійматимуть чинні військовослужбовці, яких відряджатиме Міністр оборони України. Очікуємо, що вони значно посилять взаємодію цивільного та військового секторів. Важливо, що зазначені посади будуть збережені і в разі настання умовно мирного часу», – розповів заступник Міністра оборони України генерал-лейтенант Євген Мойсюк під час зустрічі з делегацією Литви на чолі із заступником Міністра національної оборони Литовської РеспублікиЄвген Мойсюк також поділився досвідом ухвалення рішень у воєнний час. Зокрема він наголосив, що держава має бути максимально гнучкою до змін, які іноді блокуються законами або підзаконними актами, ухваленими у мирний час.«Наша бюрократія не така сталева, як у багатьох європейських країнах, але ми намагаємося бути ще більш гнучкими», – наголосивЯк позитивні приклади, він навів спрощення процедури екстреного дообладнання авіаційної техніки без тривалих погоджень змін до технічної документації та залучення приватного сектору до посилення ППО у взаємодії зі Збройними Силами України. Ці рішення дозволили підвищити ефективність відбиття масованих повітряних атак ударними дронами типу «шахед».Представники Міноборони також подякували Литві за послідовну політичну та військову підтримку України.