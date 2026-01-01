Садіння картоплі: що покласти в лунку для великого врожаю — поради та добрива

Що покласти в лунку під час садіння картоплі

Як удобрювати картоплю під час садіння

Послід можна застосовувати навіть у свіжому вигляді, але при суворому дотриманні пропорції 1:10. Послід забезпечить ґрунт необхідними мікроелементами та мінералами.

Щоб удобрити сечовиною, необхідно взяти 1 ст.л сечовини та розчинити її в 10 літрах води, дати відстоятися деякий час і заливати під самий корінь.

Гній можна використовувати тільки сухий. Якщо залити в ґрунт свіжий коров’як, він почне активно гнити, виділяючи тепло і газ, що може привести до знищення кореневої системи рослини.

Золу можна не тільки розбавляти водою і заливати нею коріння картоплі, але також і посипати рослину. Це вбереже кущ від шкідників і захворювань.

Можна покласти сухий перегній, перемішаний з попелом у розрахунку 700 г перегною на 5 ст. л золи.

Для удобрення картоплі навесні добре підходить компост з соломи злакових культур, який повинен перегнити разом з кінським гноєм.

Найбільш слушні варіанти мінеральних добрив — це аммофоска, азофоска і нітроамофоска. Щоб картопля отримала необхідну кількість фосфору, у кожну лунку потрібно додати не більше 10 грамів добрива. Окремо потрібно додавати калій і азот.

Чудово для картоплі підійде суміш суперфосфату і цибулиння. Для підживлення потрібно покласти лунку одну ч. л суперфосфату та цибулиння.

Навесні городники починають ділитися рецептами добрив, які допоможуть отримати великий урожай.У картоплі коренева система слаборозвинена, але зелень, біомаса формується значна. Тому картоплю необхідно забезпечити великою кількістю поживних речовин. Тому підгодівля відповідними добривами так необхідна, як під час садіння овоча, так і під час росту — по листу.Внесення добрив під час садіння під кожну окрему рослину економічно вигідніше і корисніше, ніж розкидання по усьому полі. Вносити добрива необхідно в кожну лунку.Потрібно додавати різні поживні речовини як органічні, так і мінеральні. Під час додавання органічного добрива поліпшується ґрунт і коріння картоплі добре вбирають ті речовини, які вони погано засвоюють, мінеральні добрива впливають на врожай.Органічні добрива краще заливати в лунку, мінеральні добрива — засипати. Використання останніх повинно супроводжуватися чітким дотриманням інструкції. Якщо переборщити з підгодівлею, велика ймовірність втрати всього врожаю.Фахівці радять краще не змішувати різні типи добрива, оскільки відбувається реакція.