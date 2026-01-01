Садіння картоплі: що покласти в лунку для великого врожаю — поради та добрива
Сьогодні, 19:28
Навесні городники починають ділитися рецептами добрив, які допоможуть отримати великий урожай.
Послід можна застосовувати навіть у свіжому вигляді, але при суворому дотриманні пропорції 1:10. Послід забезпечить ґрунт необхідними мікроелементами та мінералами.
Щоб удобрити сечовиною, необхідно взяти 1 ст.л сечовини та розчинити її в 10 літрах води, дати відстоятися деякий час і заливати під самий корінь.
Гній можна використовувати тільки сухий. Якщо залити в ґрунт свіжий коров’як, він почне активно гнити, виділяючи тепло і газ, що може привести до знищення кореневої системи рослини.
Золу можна не тільки розбавляти водою і заливати нею коріння картоплі, але також і посипати рослину. Це вбереже кущ від шкідників і захворювань.
Можна покласти сухий перегній, перемішаний з попелом у розрахунку 700 г перегною на 5 ст. л золи.
Для удобрення картоплі навесні добре підходить компост з соломи злакових культур, який повинен перегнити разом з кінським гноєм.
Найбільш слушні варіанти мінеральних добрив — це аммофоска, азофоска і нітроамофоска. Щоб картопля отримала необхідну кількість фосфору, у кожну лунку потрібно додати не більше 10 грамів добрива. Окремо потрібно додавати калій і азот.
Чудово для картоплі підійде суміш суперфосфату і цибулиння. Для підживлення потрібно покласти лунку одну ч. л суперфосфату та цибулиння.
У картоплі коренева система слаборозвинена, але зелень, біомаса формується значна. Тому картоплю необхідно забезпечити великою кількістю поживних речовин. Тому підгодівля відповідними добривами так необхідна, як під час садіння овоча, так і під час росту — по листу.
Що покласти в лунку під час садіння картоплі
Внесення добрив під час садіння під кожну окрему рослину економічно вигідніше і корисніше, ніж розкидання по усьому полі. Вносити добрива необхідно в кожну лунку.
Потрібно додавати різні поживні речовини як органічні, так і мінеральні. Під час додавання органічного добрива поліпшується ґрунт і коріння картоплі добре вбирають ті речовини, які вони погано засвоюють, мінеральні добрива впливають на врожай.
Органічні добрива краще заливати в лунку, мінеральні добрива — засипати. Використання останніх повинно супроводжуватися чітким дотриманням інструкції. Якщо переборщити з підгодівлею, велика ймовірність втрати всього врожаю.
Фахівці радять краще не змішувати різні типи добрива, оскільки відбувається реакція.
Як удобрювати картоплю під час садіння
