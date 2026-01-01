Тато встиг на пологи: у кавалера «Хреста бойових заслуг» з Волині народився син. ФОТО
27 квітня, 21:16
У кавалера «Хреста бойових заслуг» Олега Собуцького з села Коршів Боратинської громади народився син.
Про це повідомили у Волинському обласному медоб'єднанні захисту материнства і дитинства.
Хлопчик, якого назвали Богданом, з’явився на світ 19 квітня о 23.47 з вагою 2710 грамів та зростом 48 см.
«Вагітність була не зовсім легкою, була загроза передчасних пологів, але у відділенні екстрагенітальної патології допомогли зберегти вагітність та доносити її до пологів на 38 тижні. Дякуємо за чуйне ставлення, професіоналізм та підтримку усім лікарям», — розповіла дружина військовослужбовця Оксана.
Олег Собуцький отримав найвищу військову нагороду України (відзнаку Президента) «Хрест бойових заслуг» у лютому 2025 року за героїзм та військову звитягу під час боїв на Курщині. Військовослужбовець став до лав 82 окремої десантно-штурмової Буковинської бригади (82 ОДШБр) на початку повномасштабного вторгнення і нині він є головним сержантом бригади.
Олег зміг приїхати на пологи дружини та зустріти її з малюком із перинатального центру, що стало, зі слів Оксани Собуцької, величезною підтримкою.
