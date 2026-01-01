Підтвердили загибель воїна-волинянина Андрія Климюка, якого вважали безвісти зниклим понад 2 роки

Рожищенська громада не перестає оплакувати своїх Героїв, бо надії родин на зустріч розбиваються об страшну реальність - Герой повертається на щиті.Офіційно підтвердили загибель ще одного воїна-краянина, - повідомили у Рожищенській міській раді."Офіційно підтвердили загибель стрільця-санітара 118-ої окремої механізованої бригади, 1984 року народження, котрий вважався зниклим безвісти понад два роки. Свій останній бій з ворогом солдат Андрій Климюк прийняв 26 листопада 2023 року в районі населеного пункту Роботине Пологівського району Запорізької області", - йдеться у дописі.Траур за загиблим Героєм триватиме з 28 до 30 квітня 2026 року включно та в день поховання Героя.Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.Про дату та час поховання загиблого захисника України Андрія Климюка повідомлять пізніше.