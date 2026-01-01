На Волині незаконно видобували пісок. ФОТО

На території Камінь-Каширського району виявлено незаконний забір піщаної суміші.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції у Волинській області.

У ході проведення заходів, спрямованих на виявлення та запобігання порушень вимог природоохоронного законодавства, спеціалістами Державної екологічної інспекції у Волинській області виявлено факт незаконного забору піщаної суміші (піску).
Порушення зафіксовано на території несформованої земельної ділянки
(земельях запасу) в межах населеного пункту Воєгоща Камінь-Каширської міської ради та на земельній ділянці лісогосподарського призначення одного з лісогосподарських підприємств Волинської області.

На місце події викликано слідчо-оперативну групу.
Під час огляду території - спеціалістами Інспекції разом із працівниками правоохоронних органів зафіксовано факт незаконного видобування піщаної суміші.
Орієнтовні показники:
об’єм до 3 000 м³
площа порушення 0,14 га

Також на місці події зафіксовано спеціалізовану великогабаритну техніку та транспортні засоби, завантажені піщаною сумішшю.

Працівниками правоохоронних органів транспортні засоби та техніку вилучено.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Наразі триває досудове розслідування, спрямоване на встановлення всіх обставин правопорушення та осіб, причетних до незаконного видобування.

Незаконний видобуток корисних копалин є грубим порушенням вимог законодавства та тягне за собою відповідальність відповідно до:
ст. 240 Кримінального кодексу України (порушення правил охорони або використання надр).
ст. 47 та ст. 53-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення права державної власності на надра та вимог їх використання).
Кодексу України про надра.
Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища».

