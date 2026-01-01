Частині власників пошкодженого через атаки РФ житла у Луцьку відмовили у компенсації. ВІДЕО





Про це Віктор Фіщук.



Досвід лучан, майно яких було пошкоджено внаслідок атак РФ

Киянка Лілія переїхала 5 років тому до Луцька. Разом із чоловіком придбали квартиру у будинку на вулиці Ківерцівській, почали робити ремонт. Через російські обстріли роботи призупинили, вже за кілька місяців стався масований обстріл міста. У їхньому помешканні повибивало скло у вікнах, довелося замінювати двері і ремонтувати дах.



"Міськрада нам запропонувала, або ми самостійно встановлюємо вікна і двері і вони нам компенсують це все, або треба чекати, щоб вони це все зробили. Ми вибрали, що самостійно встановимо вікна і двері. Близько 60 тисяч було компенсовано за один раз, а вибивалися вікна тричі", — говорить жінка.



Лілія каже: їм тричі компенсували за завдані збитки, загальна сума становить орієнтовно 140 тисяч гривень. Щоразу родина зверталася у міську раду.



"Перший раз, коли був прильот, нам замінили вікна через два тижні. Після того як нам замінили вікна, в ту ж ніч був прильот і нам повибивало вікна знову, — пригадує власниця. — На третій раз ми трішки довше почекали, бо також хвилювалися, що може бути ще один прильот і в ту ж ніч знову все повибиває".



У будинку на вулиці Озерецькій 6 червня 2025 року внаслідок російської атаки загинули двоє людей. Спецкомісія визнала його непридатним для проживання. Будівельники демонтували одну із секцій багатоповерхівки. В іншій ще залишаються речі жителів, які вони потрохи забирають.



69-річний Петро проживав на другому поверсі, зараз винаймає житло у цьому ж районі. У цьому будинку він 30 років прожив разом із дружиною і дітьми. Зараз змушений шукати нове житло. Чоловік подав документи за програмою єВідновлення і чекає на сертифікат для придбання житла.



"Було б добре знати суму, аби щось вже шевелитися. Буде важко знайти в місті квартиру, особливо пенсіонерам. Також дуже трудно знайти якесь приміщення, аби меблі вивезти. Люди ще до сих пір забирають меблі по поверхах", — каже чоловік.



Компенсація з міського бюджету чи єВідновлення

За словами начальника відділу капремонту житлового фонду Віктора Фіщука, торік мешканцям пошкодженого внаслідок російських обстрілів майна надали з міської казни понад 12 мільйонів гривень матеріальної допомоги, цього року — майже мільйон.



Посадовець додав: компенсацію з обидвох програм отримати не можна.



"Створена комісія при виконкомі, мешканці подають через Дію заяву. Ця заява приходить нам і ми бачимо реєстр пошкодженого і знищеного майна, виїжджаємо на місце. Відшкодування вартості затрачених матеріалів на усунення наслідків, якщо людина отримала з міського бюджету, то по єВідновленню не може піти. Через то по єВідновленню йдуть відмови", — сказав Віктор Фіщук.



Як зазначив начальник міського відділу капремонту житлового фонду, усі мешканці зруйнованого будинку на Озерецькій у Луцьку мають отримати житлові сертифікати за програмою єВідновлення.



Довідково: єВідновлення — це державна програма фінансової допомоги, створена для громадян України, чиє житло було пошкоджене або повністю зруйноване внаслідок бойових дій після 24 лютого 2022 року

