28 квітня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні, 28 квітня, Всесвітній день охорони праці.День народження 28 квітня святкують журналістка(на фото) та журналістка. Вітаємо їх з цим святом. Бажаємо здоров’я, радості від життя й достатку.У середу, 28 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Віталій, Кирило, Максим, Ганна.На Волині 28 квітня у різні роки відбулися такі події:- 28 квітня 1981 року було створене Волинське відділення товариства «Україна».- У цей день 2010-го рішенням Луцької міської ради «Луцьку музичну школу №1» перейменували на «Луцьку музичну школу №1 імена Фредеріка Шопена».За новоюліанським календарем 28 квітня церква вшановує апостолів Ясона і Сосипатра; мучениці Керкіри, діви, святителя Кирила Туровського; мученика Саторнія та інших загиблих із ним на острові Керкіри. Починається другий тиждень після Великодня, в цей час у різних регіонах тривають поминальні дні - Проводи, або Гробки.