Зеленський доручив забезпечити армії 50 тисяч НРК у 2026 році
Сьогодні, 03:41
Президент Володимир Зеленський доручив Міноборони і Генштабу поставити військовим у 2026 році 50 тисяч наземних роботизованих комплексів.
Про це президент повідомив під час свого вечірнього зверенння, - пише "Українська правда".
"Є завдання міністру оборони України і Генеральному штабу – як мінімум 50 тисяч НРК на цей рік. Мають усі розуміти: це захист життя. Логістика на фронті, евакуація поранених, бойові завдання – зараз максимально активно розвивається застосування саме НРК. Так і має бути", - зазначив Зеленський.
За словами президента, у понеділок він провів Ставку верховного головнокомандувача, на якій у першу чергу йшлося про НРК. Він вважає, що ці комплекси є "наступним великим кроком" у захисті України.
Зеленський наголосив, що обсяги виробництва та постачання НРК повинні бути збільшені. Він зазначив, що на поточний рік уже законтрактовано обсяг більш ніж удвічі – у порівнянні з минулим роком.
