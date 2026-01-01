Зеленський доручив забезпечити армії 50 тисяч НРК у 2026 році

Президент Володимир Зеленський доручив Міноборони і Генштабу поставити військовим у 2026 році 50 тисяч наземних роботизованих комплексів.Про це президент повідомив під час свого вечірнього зверенння, - пише "Українська правда"."Є завдання міністру оборони України і Генеральному штабу – як мінімум 50 тисяч НРК на цей рік. Мають усі розуміти: це захист життя. Логістика на фронті, евакуація поранених, бойові завдання – зараз максимально активно розвивається застосування саме НРК. Так і має бути", - зазначив Зеленський.За словами президента, у понеділок він провів Ставку верховного головнокомандувача, на якій у першу чергу йшлося про НРК. Він вважає, що ці комплекси є "наступним великим кроком" у захисті України.Зеленський наголосив, що обсяги виробництва та постачання НРК повинні бути збільшені. Він зазначив, що на поточний рік уже законтрактовано обсяг більш ніж удвічі – у порівнянні з минулим роком.