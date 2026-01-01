На війні загинув 22-річний воїн з Волині Іван Бречко
Сьогодні, 05:28
Війна нищить цвіт Української нації. На Волині надійшла ще одна чорна звістка - офіційно підтвердили загибель воїна-краянина.
Про втрату повідомили у Рожищенській міській раді.
"Офіційно підтвердили загибель рожищанина Івана Федоровича Бречка, 2002 року народження. Солдат кулеметного взводу 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Іван Бречко загинув 28 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Вільшана Куп'янського району Харківської області", - йдеться у дописі.
У Рожищенській громаді оголошено дні жалоби –28, 29, 30 квітня та у день поховання. У скорботні дні на адміністративних будівлях приспустять Державний Прапор України, буде обмежено проведення розважальних заходів.
Про дату та час поховання Героя Івана Бречка повідомлять згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
