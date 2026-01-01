На війні загинув 22-річний воїн з Волині Іван Бречко

Війна нищить цвіт Української нації. На Волині надійшла ще одна чорна звістка - офіційно підтвердили загибель воїна-краянина.Про втрату повідомили у Рожищенській міській раді."Офіційно підтвердили загибель рожищанина Івана Федоровича Бречка, 2002 року народження. Солдат кулеметного взводу 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Іван Бречко загинув 28 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Вільшана Куп'янського району Харківської області", - йдеться у дописі.У Рожищенській громаді оголошено дні жалоби –28, 29, 30 квітня та у день поховання. У скорботні дні на адміністративних будівлях приспустять Державний Прапор України, буде обмежено проведення розважальних заходів.Про дату та час поховання Героя Івана Бречка повідомлять згодом.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.