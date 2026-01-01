На волинських дорогах латають ями. ФОТО

На волинських дорогах латають ями. ФОТО
На дорогах державного значення Волинської області продовжують позбуватись ямковості та інших деформацій дорожнього покриття.

За тиждень дорожники ліквідували 63 тис. м² деформацій покриття, - повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктурі Волині.

Роботи проводились на найбільш уражених ділянках таких ключових автошляхів Волині:
▪️ М-07 Київ – Ковель – Ягодин (на м. Люблін) на ділянці Ковель – Любомль;
▪️ М-19 Доманове (на м. Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м.Бухарест) на відрізку Підгайці – Крупа;
▪️ Н-17 Львів – Радехів – Луцьк наділянці Горохів – Скобелка;
▪️ Р-15 Ковель – Володимир – Червоноград – Жовква між населеними пунктами Соловичі і Мокрець.

Із початку року на міжнародних, національних та регіональних автошляхах ліквідовано майже 260 тис. м2 деформацій.

"Працюємо в межах експлуатаційного утримання, тобто йдеться не про суцільне відновлення проїзної частини, а в місцях, де це найбільш потрібно для безпеки руху та стабільного проїзду. Просимо водіїв бути максимально уважними: у місцях проведення робіт змінюється організація руху, а на окремих ділянках є підготовлене покриття – нарізані карти перед влаштуванням асфальтобетону", - йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Україна, ремонт, дороги
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Останні новини
На волинських дорогах латають ями. ФОТО
Сьогодні, 01:15
28 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Частині власників пошкодженого через атаки РФ житла у Луцьку відмовили у компенсації. ВІДЕО
27 квітня, 23:12
Якою буде погода у Луцьку та на Волині 28 квітня
27 квітня, 22:38
На Волині незаконно видобували пісок. ФОТО
27 квітня, 21:57
Медіа
відео
1/8