На волинських дорогах латають ями. ФОТО

На дорогах державного значення Волинської області продовжують позбуватись ямковості та інших деформацій дорожнього покриття.За тиждень дорожники ліквідували 63 тис. м² деформацій покриття, - повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктурі Волині.Роботи проводились на найбільш уражених ділянках таких ключових автошляхів Волині:▪️ М-07 Київ – Ковель – Ягодин (на м. Люблін) на ділянці Ковель – Любомль;▪️ М-19 Доманове (на м. Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м.Бухарест) на відрізку Підгайці – Крупа;▪️ Н-17 Львів – Радехів – Луцьк наділянці Горохів – Скобелка;▪️ Р-15 Ковель – Володимир – Червоноград – Жовква між населеними пунктами Соловичі і Мокрець.Із початку року на міжнародних, національних та регіональних автошляхах ліквідовано майже 260 тис. м2 деформацій."Працюємо в межах експлуатаційного утримання, тобто йдеться не про суцільне відновлення проїзної частини, а в місцях, де це найбільш потрібно для безпеки руху та стабільного проїзду. Просимо водіїв бути максимально уважними: у місцях проведення робіт змінюється організація руху, а на окремих ділянках є підготовлене покриття – нарізані карти перед влаштуванням асфальтобетону", - йдеться у дописі.