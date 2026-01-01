На Харківщині загинув воїн з Волині Сергій Шуба
Сьогодні, 07:12
Боратинська громада зазнала ще однієї болісної втрати.
Про загибель воїна-краянина повідомили на сторінці Боратинскьої громади у фейсбуці.
"Захищаючи Україну, загинув житель села Гірка Полонка Сергій Шуба. Солдат Шуба Сергій Степанович, житель села Гірка Полонка, мужньо виконуючи військовий обов’язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність загинув 21 квітня 2026 року в районі населеного пункту Куп’янськ-Вузловий Харківської області", - йдеться у дописі.
Про дату та час поховання буде повідомлено додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
Коментарі 1
Царство Небесне!
