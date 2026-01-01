На Харківщині загинув воїн з Волині Сергій Шуба

Боратинська громада зазнала ще однієї болісної втрати.

Про загибель воїна-краянина повідомили на сторінці Боратинскьої громади у фейсбуці.

"Захищаючи Україну, загинув житель села Гірка Полонка Сергій Шуба. Солдат Шуба Сергій Степанович, житель села Гірка Полонка, мужньо виконуючи військовий обов’язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність загинув 21 квітня 2026 року в районі населеного пункту Куп’янськ-Вузловий Харківської області", - йдеться у дописі.

Про дату та час поховання буде повідомлено додатково.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

Царство Небесне!
Вибір редактора
Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
Понад 900 тисяч за 3,5 місяця: що задекларував керівник Волинської прокуратури
130м² за державний кошт: колишній заступник голови Волинської ОВА став власником квартири у Струмівці
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин із захворюванням серця через суд скасував свою мобілізацію
Сьогодні, 09:17
Луцька велогонщиця здобула дві медалі на чемпіонаті України. ФОТО
Сьогодні, 08:25
На Харківщині загинув воїн з Волині Сергій Шуба
Сьогодні, 07:12
Луцьк – лідер за подорожчанням будинків серед обласних центрів
Сьогодні, 06:53
На війні загинув 22-річний воїн з Волині Іван Бречко
Сьогодні, 05:28
