Луцька велогонщиця здобула дві медалі на чемпіонаті України. ФОТО
Сьогодні, 08:25
25-26 квітня у місті Жовква Львівської області відбувався чемпіонат України з велосипедного спорту "Zhovkva cup race 2026" на шосе.
Змагання присвячені пам‘яті захисника та МСУМК, одного з найсильніших велогонщиків Андрія Куценка, - повідомляють у Департаменті молоді та спорту Луцької міської ради.
Волинь на змаганнях представляли спортсмени та тренери Комунального закладу ДЮСШ 4 Луцької міської ради. Виступ видався успішним.
Так, Вікторія Теребуха здобула бронзові медалі у скретчі (4 кола серед дівчат) та у груповій гонці на очки (6 кіл, 6 п/ф серед дівчат).
Інший представник Волині Григорій Слюсар зайняв 13 місце у груповій гонці на очки 12 кіл, 12 п/ф серед юніорів та 15 місце у скретчі 8 кіл серед юніорів.
Тренери-викладачі: Віктор Ковальов, Валентина Матвійчук та Давид Ковальов.
