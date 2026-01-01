На Волині від квітневих холодів померзли фруктові дерева. ВІДЕО





Про це Олена Кондратчук.



З її слів, до 10 квітня, коли цвіли абрикоси, в області спостерігалися заморозки в повітрі на рівні 2-3 градусів, що є критичною температурою для цих плодових дерев.



"Зважаючи на такі умови, урожай може значно скоротитись. 21 числа були заморозки до -4° і це північно-східний регіон області. Вже почалось цвітіння всіх решти кісточкових, вишня масово цвіте. 24 числа відмічається цвітіння ранніх сортів яблунь. Такі температури вкрай несприятливі для зав’язі", — каже агрометеорологиня.



Господар із села Сокиричі Луцького району Олександр Солодкий розповів, що на окремих деревах у його садку після нічних заморозків цвіт пожовтів.



"Абрикоска перша, вже на ній даже листя не хоче розпускатись. Цвіт, можна сказати, пропав, померз. Три абрикоси є, чотири нектаринки, вишні, яблуні, смородина, аґрус. Грушки є. Ще 2 рази приморозки — і не буде їх. Сливка ще молода, але немає цвіту і навряд чи з неї що буде", — зазначив чоловік.



Розташування садків поблизу водойм чи в низинах також негативно впливає на цвіт під час весняних холодів, каже агрометеорологиня Олена Кондратчук.



Житель села Сокиричі Володимир Людвиг живе неподалік річки Конопельки. З його слів, садок із плодовими деревами перебуває в зоні низьких температур під час цвітіння, зокрема його абрикоси та сливи померзли.



"Гарні були, такі якісні. А цього року може вже і не буде. Ці теж, напевно, померзли горіхи. Вчора дощ, сніг через 5-10 хвилин. Сніг лупив так як зимою, лапатий сніг навіть йшов. Грушка от, то ще не знаємо. Зараз мороз на ніч передають, я ж не буду її накривати. Хто її знає, витримає чи не витримає", — каже волинянин.



Завідувачка сектору агрометеорологічних прогнозів говорить: зараз активно квітне вишня, однак яка зав'язь і який буде майбутній урожай наразі спрогнозувати складно, оскільки комахи не надто активні щодо запилювання за таких погодніх умов.



Загалом в області заморозки в повітрі протримаються до 1 травня, розповів завідувач сектору метеопрогнозів обласного центру з гідрометеорології Василь Климюк. До 30 квітня в нічну пору зберігатимуться заморозки 0-3°, а денна температура повітря сягатиме 10-11° тепла.



"Починаючи від суботи, 2 травня, підвищена температура вночі 0-5° тепла, а вдень до 17-18° тепла", — зазначив синоптик.



Волинська агрометеорологиня Олена Кондратчук додала: після весняних заморозків врожай на Волині дадуть пізні сорти усіх плодових дерев.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

