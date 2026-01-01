Коли на Волині відступлять нічні заморозки та прийде справжнє потепління

Коли на Волині відступлять нічні заморозки та прийде справжнє потепління
До кінця квітня на Волині ще буде прохолодно. Потепління, прогнозують синоптики, варто очікувати вже на початку травня.

Протягом 28—30 квітня прогнозують помаранчевий рівень небезпеки через заморозки, повідомила у коментарі misto.media чергова синоптикиня Волинського обласного центру з гідрометеорології Світлана Гончаренко.

За її словами, до 30 квітня вночі ще можливі заморозки, температура може опускатися до 0—3°С. А вдень стовпчики термометра будуть на позначках 8—13°С тепла. Ці дні переважно будуть без опадів.

Після проходження холодного фронту в регіоні ще тримається вітер, а 26 квітня синоптики спостерігали місцями дощі та навіть мокрий сніг.

За словами фахівців, така погода для кінця квітня є звичною для Волині, і заморозки інколи трапляються навіть у травні.

Втім, з початком травня вночі буде повітря прогріватися до +2–7 °C тепла, а вдень температура поступово підніметься до 14–19 °C тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, потепління
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Коли на Волині відступлять нічні заморозки та прийде справжнє потепління
Сьогодні, 10:46
Медіа
відео
1/8