Коли на Волині відступлять нічні заморозки та прийде справжнє потепління
Сьогодні, 10:46
До кінця квітня на Волині ще буде прохолодно. Потепління, прогнозують синоптики, варто очікувати вже на початку травня.
Протягом 28—30 квітня прогнозують помаранчевий рівень небезпеки через заморозки, повідомила у коментарі misto.media чергова синоптикиня Волинського обласного центру з гідрометеорології Світлана Гончаренко.
За її словами, до 30 квітня вночі ще можливі заморозки, температура може опускатися до 0—3°С. А вдень стовпчики термометра будуть на позначках 8—13°С тепла. Ці дні переважно будуть без опадів.
Після проходження холодного фронту в регіоні ще тримається вітер, а 26 квітня синоптики спостерігали місцями дощі та навіть мокрий сніг.
За словами фахівців, така погода для кінця квітня є звичною для Волині, і заморозки інколи трапляються навіть у травні.
Втім, з початком травня вночі буде повітря прогріватися до +2–7 °C тепла, а вдень температура поступово підніметься до 14–19 °C тепла.
