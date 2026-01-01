На Волині викрили підпільний цех з виробництва тютюну для кальяну: вилучили незаконної продукції на 8 млн
Сьогодні, 11:51
Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі.
За процесуального керівництва прокурорів Волинської обласної прокуратури припинено діяльність підпільного цеху, в якому в промислових масштабах незаконно виготовляли тютюн для кальяну.
Встановлено, що до незаконної діяльності причетні мешканці Волині та Львівщини, які облаштували цех у складських приміщеннях.
Підпільне виробництво було обладнане спеціальним устаткуванням та забезпечувало повний цикл виготовлення тютюну для кальяну.
До незаконної діяльності залучились громадяни, які працювали без офіційного оформлення трудових відносин.
Під час обшуків у підпільному цеху правоохоронці вилучили понад 22 тис. упаковок тютюну для кальяну загальною вагою 2,2 тонни, близько 3 тонн сировини для його виготовлення, різноманітні добавки, пакувальні матеріали та обладнання.
Орієнтовна вартість вилученої продукції становить понад 8 млн гривень.
На вилучене майно накладено арешт.
Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні про незаконне виготовлення та зберігання підакцизних товарів (ч. 2 ст. 204 КК України).
Встановлюється повне коло осіб, причетних до організації та функціонування підпільного виробництва.
