На Волині викрили підпільний цех з виробництва тютюну для кальяну: вилучили незаконної продукції на 8 млн

Незаконна продукція на 8 млн грн: на Волині викрито підпільне виробництво тютюну для кальяну.Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі.За процесуального керівництва прокурорів Волинської обласної прокуратури припинено діяльність підпільного цеху, в якому в промислових масштабах незаконно виготовляли тютюн для кальяну.Встановлено, що до незаконної діяльності причетні мешканці Волині та Львівщини, які облаштували цех у складських приміщеннях.Підпільне виробництво було обладнане спеціальним устаткуванням та забезпечувало повний цикл виготовлення тютюну для кальяну.До незаконної діяльності залучились громадяни, які працювали без офіційного оформлення трудових відносин.Під час обшуків у підпільному цеху правоохоронці вилучили понад 22 тис. упаковок тютюну для кальяну загальною вагою 2,2 тонни, близько 3 тонн сировини для його виготовлення, різноманітні добавки, пакувальні матеріали та обладнання.Орієнтовна вартість вилученої продукції становить понад 8 млн гривень.На вилучене майно накладено арешт.Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні про незаконне виготовлення та зберігання підакцизних товарів (ч. 2 ст. 204 КК України).Встановлюється повне коло осіб, причетних до організації та функціонування підпільного виробництва.