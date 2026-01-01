У Луцьку біля 12 навчальних закладів встановлять камери відеоспостереження
Сьогодні, 12:13
У 40-му мікрорайоні та на прилеглих територіях планують встановити камери відеоспостереження біля 12 навчальних закладів.
Таке рішення є частиною провадження проєкту «Безпечне місто Луцьк», зазначають у департаменті муніципальної варти Луцької міської ради, пише misto.media.
Окрему увагу приділяють безпеці дітей у контексті сучасних ризиків. Зокрема, йдеться про випадки втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність через інтернет. Встановлення камер має допомогти швидше виявляти підозрілі ситуації та запобігати правопорушенням, зазначають у департаменті.
Система відеонагляду охопить вхідні групи навчальних закладів, а саме:
ліцей № 21 імені Михайла Кравчука;
ліцей № 11;
ліцей № 25;
ліцей № 26;
заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 19;
заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 10;
заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 4;
заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 1;
заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 37;
навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Волинській області «Монада»;
технічний фаховий коледж Луцького національного технічного університету;
академія рекреаційних технологій і права.
Нагадаємо, в лютому у департаменті повідомили, що камерами відеонагляду до кінця року планують забезпечити 40-й мікрорайон, навчальні заклади та ключові транспортні напрямки.
