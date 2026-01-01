У Луцьку біля 12 навчальних закладів встановлять камери відеоспостереження

У 40-му мікрорайоні та на прилеглих територіях планують встановити камери відеоспостереження біля 12 навчальних закладів.

Таке рішення є частиною провадження проєкту «Безпечне місто Луцьк», зазначають у департаменті муніципальної варти Луцької міської ради, пише misto.media.

Окрему увагу приділяють безпеці дітей у контексті сучасних ризиків. Зокрема, йдеться про випадки втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність через інтернет. Встановлення камер має допомогти швидше виявляти підозрілі ситуації та запобігати правопорушенням, зазначають у департаменті.

Система відеонагляду охопить вхідні групи навчальних закладів, а саме:

ліцей № 21 імені Михайла Кравчука;

ліцей № 11;

ліцей № 25;

ліцей № 26;

заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 19;

заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 10;

заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 4;

заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 1;

заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 37;

навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Волинській області «Монада»;

технічний фаховий коледж Луцького національного технічного університету;

академія рекреаційних технологій і права.

Нагадаємо, в лютому у департаменті повідомили, що камерами відеонагляду до кінця року планують забезпечити 40-й мікрорайон, навчальні заклади та ключові транспортні напрямки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, школи, камери відеоспостереження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Останні новини
Медіа
відео
1/8