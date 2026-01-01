У Луцьку біля 12 навчальних закладів встановлять камери відеоспостереження





Таке рішення є частиною провадження проєкту «Безпечне місто Луцьк», зазначають у департаменті муніципальної варти Луцької міської ради, пише



Окрему увагу приділяють безпеці дітей у контексті сучасних ризиків. Зокрема, йдеться про випадки втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність через інтернет. Встановлення камер має допомогти швидше виявляти підозрілі ситуації та запобігати правопорушенням, зазначають у департаменті.



Система відеонагляду охопить вхідні групи навчальних закладів, а саме:



ліцей № 21 імені Михайла Кравчука;



ліцей № 11;



ліцей № 25;



ліцей № 26;



заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 19;



заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 10;



заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 4;



заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 1;



заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 37;



навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Волинській області «Монада»;



технічний фаховий коледж Луцького національного технічного університету;



академія рекреаційних технологій і права.



Нагадаємо, в лютому у департаменті повідомили, що камерами відеонагляду до кінця року планують забезпечити 40-й мікрорайон, навчальні заклади та ключові транспортні напрямки.

Нагадаємо, в лютому у департаменті повідомили, що камерами відеонагляду до кінця року планують забезпечити 40-й мікрорайон, навчальні заклади та ключові транспортні напрямки.

