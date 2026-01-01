На Донеччині загинув воїн з Луцька Олександр Кущ

Кущ Олександр Борисович (07.07.1980 р.н.).



Про це повідомили у Луцькій міській раді.



"Олександр Кущ загинув 12 квітня 2026 року в районі населеного пункту Новоселівка Донецької області.



Щиро співчуваємо родині військовослужбовця. Розділяємо біль важкої втрати, схиляємо голови у глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про місце, дату та час поховання захисників повідомлять згодом.

