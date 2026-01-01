На Донеччині загинув воїн з Луцька Олександр Кущ
Сьогодні, 11:37
Додому «На щиті» повернеться лучанин Кущ Олександр Борисович (07.07.1980 р.н.).
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
"Олександр Кущ загинув 12 квітня 2026 року в районі населеного пункту Новоселівка Донецької області.
Щиро співчуваємо родині військовослужбовця. Розділяємо біль важкої втрати, схиляємо голови у глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про місце, дату та час поховання захисників повідомлять згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
"Олександр Кущ загинув 12 квітня 2026 року в районі населеного пункту Новоселівка Донецької області.
Щиро співчуваємо родині військовослужбовця. Розділяємо біль важкої втрати, схиляємо голови у глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про місце, дату та час поховання захисників повідомлять згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
