«Допомагав постраждалим на місцях обстрілів»: помер волонтер Червоного Хреста з Волині Юрій Урбан

Помер волонтер загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Волинській області —. Його життя раптово обірвалося через хворобу.Про це повідомляє Червоний Хрест України."Юрій був активним і відданим волонтером, людиною великого серця та глибокої відповідальності. Він приєднався до загону швидкого реагування три роки тому. Брав участь у реагуваннях, допомагав постраждалим на місцях обстрілів, долучався до евакуацій, зустрічей евакуаційних потягів та транспортування людей із числа маломобільних груп населення, чергував на спортивних змаганнях.Він завжди був поруч там, де потрібні допомога, підтримка і рішучі дії.Його внесок у діяльність Українського Червоного Хреста, його людяність і щирість назавжди залишаться у пам’яті колег і всіх, хто його знав.Щиро співчуваємо рідним, близьким і всій команді. Розділяємо ваш біль", - йдеться в повідомленні.