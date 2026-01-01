На Волині патрульні допомогли повернути жінці мобільний телефон

Сьогодні патрульні отримали повідомлення про нібито крадіжку мобільного телефону в лікарні.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

З’ясувалося, що жінка випадково залишила його у вбиральні та не помітила цього.

Під час обстеження території та дзвінка на номер інспектори встановили, що телефон перебуває у небайдужого громадянина. Чоловік знайшов пристрій без нагляду та намагався самостійно розшукати власника.

Інспектори повернули телефон власниці.

"Дякуємо громадянину за небайдужість. Якщо ви знайшли загублену річ і не можете самостійно знайти власника — повідомте на лінію 102 або 112", - наголошують у патрульній поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, телефон, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
