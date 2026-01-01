Завтра, 29 квітня, у Луцьку прощатимуться з двома воїнами
Сьогодні, 14:08
29 квітня відбудеться прощання з Героями Валентином Кравцем та Максимом Діковим.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
У середу, 29 квітня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовців Валентина Кравця та Максима Дікова.
Кравець Валентин Миколайович (26.09.1989 р.н.) загинув 7 квітня 2024 року в районі населеного пункту Роздолівка Донецької області.
Діков Максим Олегович (19.09.1985 р.н.) загинув 18 вересня 2024 року поблизу населеного пункту Гірник Донецької області.
Завтра, 29 квітня, о 10.30 год тіла загиблих траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи до кафедрального собору Святої Трійці, а потім — Максима Дікова до будинку на вул. Дубнівська, 12, а Велентина Кравця до будинку на вул. Полонківська, 17.
Діков Максим буде похоронений у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа, а Кравець Валентин - на кладовищі у селі Полонка.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
