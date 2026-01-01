Завтра, 29 квітня, у Луцьку прощатимуться з двома воїнами

Завтра, 29 квітня, у Луцьку прощатимуться з двома воїнами
29 квітня відбудеться прощання з Героями Валентином Кравцем та Максимом Діковим.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

У середу, 29 квітня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовців Валентина Кравця та Максима Дікова.

Кравець Валентин Миколайович (26.09.1989 р.н.) загинув 7 квітня 2024 року в районі населеного пункту Роздолівка Донецької області.

Діков Максим Олегович (19.09.1985 р.н.) загинув 18 вересня 2024 року поблизу населеного пункту Гірник Донецької області.

Завтра, 29 квітня, о 10.30 год тіла загиблих траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи до кафедрального собору Святої Трійці, а потім — Максима Дікова до будинку на вул. Дубнівська, 12, а Велентина Кравця до будинку на вул. Полонківська, 17.

Діков Максим буде похоронений у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа, а Кравець Валентин - на кладовищі у селі Полонка.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Останні новини
Медіа
відео
1/8