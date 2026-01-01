Волиняни постачали наркотики у колонію на Рівненщині

Волиняни постачали наркотики у колонію на Рівненщині
Канал постачання та збуту наркотиків ліквідували в Полицькій виправній колонії на Рівненщині. За версією правоохоронців, схему організували двоє чоловіків — в’язень, який відбуває покарання, та колишній засуджений цієї ж установи.

За даними слідства, до збуту залучили також жителів Ковеля, що на Волині. Причетних затримали та повідомили про підозру, пише Суспільне.

Як повідомили у Facebook Державної кримінально-виконавчої служби України, спільно з правоохоронцями в Полицькій виправній колонії Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань вони ліквідували канал постачання та збуту наркотиків.

"У ході проведених заходів встановлено, що до організації каналу причетні засуджений, який відбуває покарання в установі, а також колишній засуджений цієї ж колонії. До незаконної схеми були залучені й особи з Волинської області, зокрема з міста Ковель", — йдеться у дописі.

Під час санкціонованих обшуків вилучили планшет, SIM-карту мобільного оператора "Київстар" та блокнот із чорновими записами.

Людей, причетних до злочинної діяльності, затримали, їм повідомили про підозру, додали у повідомленні. Як саме кваліфікували подію, у дописі не зазначили. У Кримінальному кодексі України є стаття про пересилання чи збут наркотичних засобів, максимальна санкція якої передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

"Наразі тривають слідчі дії, встановлюються всі обставини правопорушення та інші можливі причетні особи", — йдеться у дописі кримінально-виконавчої служби.

Волиняни постачали наркотики у колонію на Рівненщині
