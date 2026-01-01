Останню дорогу встелили квітами: на Волині віддали шану воїну Олександру Зіперту

Зіперта Олександра Вікторовича (02.08.1993 року народження).



Про це повідомили у Луцькій міській раді.



Чоловік був призваний на військову службу та загинув 15 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Трудове Донецької області.



Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію