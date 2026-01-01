Останню дорогу встелили квітами: на Волині віддали шану воїну Олександру Зіперту
Сьогодні, 15:15
Сьогодні, 28 квітня, у церкві Різдва Пресвятої Богородиці села Княгининок відспівали військовослужбовця Зіперта Олександра Вікторовича (02.08.1993 року народження).
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Чоловік був призваний на військову службу та загинув 15 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Трудове Донецької області.
Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
