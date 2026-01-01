ПП «Ягодин – Дорогуськ» хочуть відкрити для пасажирського транспорту

Пункт пропуску «Ягодин – Дорогуськ» хочуть відкрити і для пасажирського транспорту.Про це повідомив т.в.о голови Волинської ОДАпід час пресконференції у вівторок, 28 квітня.«Намагаюся розв’язати питання відкриття на пункті пропуску «Ягодин» лінії для пасажирського автомобільного транспорту, оскільки на це є запит і потреба. Це, безумовно, покращить логістику регіону та громад, які розташовані дорогою до цього пункту пропуску. Також це допоможе розвантажити «Устилуг». Ми ведемо серйозні переговори, адже йдеться про міжурядові відносини, і тут потрібне рішення як української, так і польської сторін. Працюємо над цим. Поки не можу сказати, у які терміни це станеться, адже це залежить не лише від мене», – зазначив Романюк.У коментарі журналістам сайту «Конкурент» речниця Волинської митницірозповіла, що ПП «Ягодин – Дорогуськ» має достатньо ресурсів, аби забезпечити ще й пропуск легкового автотранспорту.