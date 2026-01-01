Після скандалу з 14 ОМБр: в Міноборони визнали проблеми з постачанням продуктів до кількох бригад

Міністерство оборони України повідомляє про випадки недостатнього постачання продуктів харчування на позиції кількох бригад та про роботу з Генеральним штабом Збройних сил України для вирішення цієї проблеми."Випадки недостатнього постачання продуктів на віддалені позиції у 30 ОМБр, 128 ОГШБр та 108 ОБр ТрО не мають стати системними. Міноборони працює з Генштабом щодо цього питання. Показовою є ситуація в 14 ОМБр: комісія Сухопутних військ проводить розслідування, комбрига знято, винуватці нестимуть відповідальність", – повідомляється в телеграм-каналі українського оборонного відомства.В Міноборони наголосили, що "викривлені доповіді про бойову обстановку матимуть для посадових осіб прямі негативні наслідки".Як повідомлялось, Генштаб ЗСУ повідомив про усунення з посади командира 14 ОМБр через скандал у ЗМІ, який виник через катастрофічну ситуацію з забезпеченням військових.У Генштабі пояснюють ситуацію, що виникла, значними проблемами з логістикою у зоні відповідальності 14 ОМБр, поблизу Куп'янська, оскільки росіяни постійно ведуть там інтенсивні обстріли. У Генштабі додають, що командування 14 ОМБр приховувало реальний стан справ, тому було ухвалити рішення щодо проведення кадрових змін.У Генштабі повідомляють, що буде проведено службове розслідування інциденту, який призвів до таких наслідків, винних обіцяють покарати. Також ухвалено рішення про нові призначення.Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський наказав командувачам угруповань і командирам корпусів до 20 травня перевірити організацію логістичного забезпечення військовослужбовців, які виконують завдання на передньому краї оборони. Крім того, головком наказав також вжити всіх заходів для забезпечення засобами підвозу, евакуації, наземними роботизованими комплексами та іншим обладнанням.