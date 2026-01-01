Понад два роки вважався зниклим безвісти: на Волинь «на щиті» повертається Герой Володимир Кожевніков

І знову трагічна звістка сколихнула громаду Волині — підтвердилася загибель українського військового, який тривалий час вважався зниклим безвісти.Про це повідомили на сторінці Мар’янівської селищної ради.До громади «на щиті» повертається Захисник України —, 2000 року народження, житель села Борочиче.Як зазначається, воїн понад два роки вважався зниклим безвісти. Лише нещодавно стало відомо, що він загинув 12 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання в районі Авдіївки Покровського району Донецької області.Військовослужбовець до останнього залишався вірним присязі та мужньо боронив Україну, її свободу і незалежність.У громаді висловили щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.Інформацію про дату та час зустрічі й поховання Захисника обіцяють повідомити додатково.