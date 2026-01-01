У Луцьку омелу на деревах обрізають лише частково: причини





Чому потрібно видаляти омелу



Омела є напівпаразитичною рослиною, що паразитує на деревах з сухою корою і «висмоктує» соки з рослини, яка з часом стає сухою та крихкою. Однак омела здатна до фотосинтезу, і виконує певну роль у природному середовищі. Повне знищення рослини неможливо, оскільки її поширюють птахи, які переносять насіння.



Йдеться лише про стримування її розповсюдження там, де вона шкодить деревам.



Омела поширена не лише в парках, а й на деревах по всій громаді. Найчастіше вона уражає клени, тополі, верби та липи, але зустрічається майже на всіх типах зелених насаджень.



За даними екологів, одна рослина може жити на дереві до 10–15 років.



Як чистять омелу у міських парках



У 2026 році частину рослини-паразита обрізали взимку, передусім у місцях, де до неї можна було дістатися без спецтехніки, зокрема на алеях у парках, розповів у коментарі misto.media начальник дільниці КП «Парки та сквери» Олексій Литвин.



«Конкретного плану немає, бо ми критично залежимо від погоди. Сьогодні можемо обрізати 10 дерев, а завтра — жодного», — пояснює він.



Період активних робіт обмежений



Узимку обрізку не проводять під час сильних морозів (нижче -15 °C) чи сильного снігопаду. Навесні втручання небажане через розпускання бруньок.



Сприятливий час для робіт зазвичай з’являється влітку, орієнтовно наприкінці червня або на початку липня, коли сповільнюється ріст пагонів. Однак роботи часто ускладнюють дощі та обмежений доступ до окремих ділянок у парках.



Що каже міська рада



Системної програми боротьби з омелою немає вже тривалий час, зазначила начальниця відділу екології Луцької міськради Оксана Лисак.



Вона каже, що масштабні заходи організовували лише упродовж 2009–2012 років, коли через значне поширення рослини ухвалювали окремі рішення міськради та виконкому.



Після цього контроль за розповсюдженням шкідника поклали на балансоутримувачів територій. У парках це комунальне підприємство «Парки і сквери». На територіях шкіл, лікарень чи житлових дворів ці роботи мають організовувати балансоутримувачі.



«Через обмежене фінансування не завжди вдається вчасно реагувати навіть на аварійні дерева, тому боротьба з омелою відбувається нерегулярно», — розповідає Оксана Лисак.

У Луцькій громаді немає окремих програм чи фінансування на боротьбу з омелою. Її зрізають під час догляду за деревами, коли дозволяють погода і сезон, пише misto.media

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію