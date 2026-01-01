Помер захисник з Волині Микола Гундерич

Миколи Гундерича.



Про це повідомили у Горохівській міській раді.



Микола Іванович Гундерич боронив Україну на посаді командира зенітно-ракетного відділення взводу роти охорони. Він став до лав Збройних Сил навесні 2025 року. Протягом усього часу служби він віддано виконував свій обов’язок, залишаючись вірним військовій присязі.



Життя захисника обірвалося 27 квітня 2026 року.



Про дату зустрічі траурного кортежу та чин похорону у громаді повідомлять додатково.



Висловлюємо співчуття рідним та близьким померлого воїна.

