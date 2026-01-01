Підпал лісу та напад на лісівника: на Волині судили молодиків

Підпал лісу та напад на лісівника: на Волині судили молодиків
У Маневичах судили двох молодиків, які підпалили ліс і побили працівника лісової охорони. Про це йдеться у вироку Маневицького районного суду Волинської області.

Інцидент стався 5 березня 2025 року поблизу села Матейки Колківської громади. Обвинувачені приїхали до лісу мотоциклом, взяли із собою бензин, запальничку та шини й підпалили суху траву. Вогонь поширився і пошкодив 0,7 га лісу. Сума збитків склала понад 23 тисячі гривень, пише "Нова доба".

Під час гасіння пожежі їх намагався зупинити лісничий. Між чоловіками виникла сутичка, під час якої вони завдали йому тілесних ушкоджень середнього ступеня тяжкості.

У суді обидва обвинувачені визнали свою вину, розкаялися та відшкодували завдані збитки. Потерпілий і представник громади також просили суворо їх не карати.

Суд визнав чоловіків винними за підпал лісу та насильство щодо працівника правоохоронного органу. Кожному призначили по 3 роки обмеження волі, однак звільнили від відбування покарання з іспитовим строком 1 рік і 6 місяців.

Підпал лісу та напад на лісівника: на Волині судили молодиків
