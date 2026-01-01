Тяжка праця: як родина на Волині садить картоплю «під коника»

Плейтухи садять картоплю за допомогою коня Мальберта та тримають власне господарство. У їхній сім’ї — шестеро дітей.



Подружжя розповіло



Коню Мальберту — 16 років. Його Юрій Плейтух називає головним помічником родини.



"Я не знаю, чи я його, але він мене точно любить. Я його сам учив, він все вміє робити. За всі роки, що я його купив, то вже міг усю Україну обійти. Я картоплю не люблю, але мені треба садити, потому шо в мене сімʼя", — зізнався чоловік.



Дружина Юрія Олена додає: планують висадити до 70 мішків насіннєвої картоплі. Частину вирощуватимуть коло дому, однак більшість бульб, зі слів господині, відвезуть у поле за селом. Сім’я має жовті сорти — "Рів'єра", "Королева Анна", "Лимонка", "Скарб" та червоні — "Беллароза" і "Бородянська рожева".



"Є куда її подіти, є кому зʼїсти. І діти — на їхнє здоровʼя краще, коли годуємо своїм, домашнім. Чи тяжко? Нє, привикається. До всього привикається", — пояснює Олена Плейтух.



Картоплю готують мʼяту, смажену. З неї також деруни, запікають кишку свинячу з картоплею, бец — натирають бульбу на сковорідку, додають шкварки чи цибулю. Також частою стравою у їхній сім’ї, каже господиня, є вареники з картоплею.



Окрім бульби, вирощують кукурудзу, городину, цибулю, помідори, капусту. Тримають качку, курку, кролів, свиней і корову.



"Господарку тримаємо велику. На всю нашу вулицю тільки в нас одних корова, і ще там на початку. Було колись 33 корови, а тепер тільки дві. Та й бульби так само садять", — додає вона.

Щоб псадити картоплю зібралася уся родина. Допомогти приїхала свекруха та інші родичі.



Матір Юрія, Любов Плейтух, каже: 50 років садить картоплю, починала з 15 літ. Цього разу приїхала допомогти сину. На її думку, найкращий сорт — "Беллароза".



"Тільки неї саджу. Деруни добрі з неї, і їсти вона добра, і рання вона. Помагаю садити синові й собі трошечки посаджу, щоб на суп було. Посадити, обробити, покопити, викопати. Ой, тяжка праця", — розповідає Любов Плейтух.



Зі слів Олени Плейтух, чимало сусідів садять картоплю трактором, але вони із дітьми звикли робити це з допомогою Мальберта.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

