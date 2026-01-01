На Волині змінюють правила електронних направлень: що треба знати пацієнтам





З 20 травня 2026 року медичні заклади на Волині переходять на новий режим роботи в електронних системах за суворим принципом «один акаунт — одна людина». Як пояснюють фахівці, кожен вхід у систему тепер буде персоналізованим, а використання спільних логінів кількома працівниками стане неможливим.Про це журналістам ВСН розповів завідувач інформаційно-аналітичного відділу Луцької міської дитячої поліклінікиЯк пояснив пан Сергій, зміни відбуваються згідно з наказом НСЗУ №138, а доступ до системи тепер буде прив'язаний до конкретного спеціаліста, тому спільні логіни більше не допускаються.Для пацієнтів це означає, що тепер, аби отримати направлення до вузького спеціаліста або на планові обстеження, потрібно обов'язково заздалегідь записуватися на прийом до лікаря. Медсестра більше не зможе оформити направлення телефоном, поки лікар веде прийом, і якщо ви вже стоїте під кабінетом без направлення — отримати його «на місці» через дзвінок не вийде. Тому візити варто планувати завчасно.Також жителям області нагадують про медогляди, діти, які йдуть у перший клас або відвідують школу чи садок, мають проходити огляд раз на рік.Оскільки довідка дійсна цілий рік, огляди можна проходити вже зараз, щоб уникнути великих черг у серпні та врахувати літні відпустки медперсоналу.

